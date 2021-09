Esporte Embalada, Ponte Preta tenta emplacar 3 vitórias seguidas pela 1ª vez no ano

Cada vez mais distante da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta quer aproveitar o bom momento para conseguir um feito inédito na atual temporada: emplacar três vitórias seguidas.

Depois de ganhar do Operário (2 a 1) e do Brasil de Pelotas (1 a 0), a Ponte Preta vai até Maceió nesta quarta-feira para enfrentar o CSA, no estádio Rei Pelé, pela 27ª rodada da Série B.

Na temporada 2021, o máximo que a Ponte conseguiu foi duas vitórias seguidas (duas vezes), mas sempre tropeçou na hora de emplacar a terceira. A expectativa de Gilson Kleina e seus comandados é que dessa vez seja diferente.

“Todos estão comprometidos com a instituição Ponte Preta. Acho que o torcedor fica muito orgulhoso com esse time. Uma equipe guerreira e de entrega. Mais uma vez pudemos dar alegria a eles”, disse Kleina, depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, no último domingo.

Com pouco tempo entre um jogo e outro, o treinador deve mexer o menos possível no time titular. O atacante Rodrigão, com sintomas gripais, continua de fora. Por outro lado, o zagueiro Fábio Sanches e o volante André Luiz ficam à disposição após cumprirem suspensão.

Na 13ª colocação da Série B, com 32 pontos, a Ponte abriu seis de vantagem para o Brusque, que abre a zona de rebaixamento.