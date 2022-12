Em última decisiva da Stock Car, Felipe Baptista será pole position pela 1ª vez

A última e decisiva etapa da temporada 2022 da Stock Car terá o estreante Felipe Baptista na pole position. O piloto da KTF Sports é apenas o 25º no campeonato e não tem chances de título, mas garantiu, neste sábado, a primeira posição do grid para a primeira corrida de domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O título está entre Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Matías Rossi.

Rossi, Serra e Barrichello estarão logo atrás de Baptista. Cesar Ramos, Felipe Massa, Allam Khodair, o atual campeão Gabriel Casagrande, Átila Abreu e Felipe Lapenna fecham o Top 10 no grid.

A boa classificação, com o tempo de 1min40s617 em sua melhor volta, faz Baptista sonhar alto para a última etapa do campeonato. “É um momento muito especial. Os pilotos que estão brigando pelo título estão muito fortes. Poder mostrar a força na classificação é muito gratificante. Espero que isso seja transformado em vitória”, comemorou o jovem piloto que levou o troféu Snapdragon.

BRIGA PELA TAÇA

Apesar de Barrichello depender apenas de si para ser campeão, Daniel, Gabriel e Matías têm um grande ponto favorável em comum: os três já venceram em Interlagos, sendo que os companheiros de A. Mattheis Vogel triunfaram em 2022. Casagrande ganhou a Corrida de Duplas – ao lado do convidado Gabriel Robe – e Rossi foi o melhor na sétima etapa do campeonato, em julho. Em contrapartida, o líder do campeonato é justamente o único dos quatro que não triunfou correndo pela Stock Car no autódromo paulistano.

A etapa decisiva e que vai marcar a coroação do novo campeão acontece no domingo, com duas corridas. A primeira prova tem largada prevista para 14h15, enquanto a segunda e última disputa do campeonato começa às 14h55. As corridas têm duração de 30 minutos mais uma volta cada. Ambas serão transmitidas por Estadão, YouTube da categoria, Band e SporTV 3.