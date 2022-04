Em sua melhor campanha na WTA, Laura Pigossi é vice-campeã em Bogotá

Em sua melhor campanha no circuito da WTA, a tenista Laura Pigossi ficou com o vice-campeonato do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. Neste domingo, ela foi derrotada na final pela alemã Tatjana Maria por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, em 2h30min, no saibro da capital colombiana.

“Hoje, infelizmente não deu, mas gostei bastante da minha atitude, de como lutei até o fim. Faltou um pouco de físico. O jeito como ela joga me exigia um pouco mais das pernas. Mesmo assim, estou muito feliz com minha semana, com o melhor ranking da carreira, abrindo várias portas, mudando meu calendário. Acho que estou no caminho certo”, comentou a brasileira.

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio nas duplas, no ano passado, Pigossi se tornou apenas a sétima brasileira da história a jogar uma final de nível WTA numa chave de simples. Antes dela, alcançaram este feito somente Teliana Pereira (dois títulos), Niège Dias (dois títulos), Maria Esther Bueno (um título), Patrícia Medrado (dois vices), Cláudia Monteiro (um vice) e Beatriz Haddad Maia (um vice).

Mesmo com o vice, Pigossi registrou sua melhor semana no circuito. Um dos pontos altos foi a vitória sobre a ucraniana Dayana Yastremska, ex-número 21 do mundo. Também superou a local Maria Osorio, favorita e 33ª colocada do mundo. A brasileira vai dar um salto no ranking, passando da atual 212ª posição para a 126ª em simples.

“Esse torneio ficará na minha memória, quero agradecer ao meu treinador, Martín Garcia, por me acompanhar nessa gira. Estou muito feliz por ter alcançado minha primeira final de WTA, espero que não seja a última. Estou muito contente em jogar um torneio tão grande na América do Sul”, afirmou a tenista brasileira.