Em semana de decisão, José Mourinho é demitido do Tottenham

Em uma semana com decisão pela frente, a direção do Tottenham anunciou nesta segunda-feira a demissão do treinador português José Mourinho e de toda a sua comissão técnica. A saída de todos foi acertada seis dias antes da final da Copa da Liga Inglesa que o clube de Londres fará contra o Manchester City, no estádio de Wembley.

Treinador português José Mourinho e toda a sua comissão técnica estão de saída – Foto: Facebook / Reprodução

José Mourinho estava sendo alvo de críticas pelos resultados ruins do Tottenham na temporada – venceu apenas um dos últimos seis jogos no Campeonato Inglês e foi eliminado na Liga Europa pela Dínamo de Zagreb, da Croácia, de maneira surpreendente: venceu a ida por 2 a 0 e levou a virada na volta. Além disso, caiu nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Esperava-se, no entanto, que o técnico português tivesse a oportunidade de comandar a equipe na final da Copa da Liga Inglesa, no próximo domingo, frente ao Manchester City. No entanto, os auxiliares Ryan Mason e Chris Powell irão assumir o cargo até o final da temporada.

“José e sua equipe técnica estiveram conosco em alguns de nossos momentos mais desafiadores como clube. José é um verdadeiro profissional que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia. A nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamentamos que as coisas não tenham corrido como esperávamos. Ele será sempre bem-vindo aqui e gostaríamos de agradecer a ele e à sua comissão técnica pela sua contribuição”, afirmou o presidente do Tottenham, Daniel Levy, em um comunicado oficial.

A série de resultados negativos se juntou a problemas com jogadores importantes do elenco, como Dele Alli e o galês Gareth Bale – este emprestado pelo Real Madrid. Os dois jogadores ficaram mais no banco de reservas do que no time titular nesta temporada. José Mourinho deixa o Tottenham após 86 jogos. Nesse período foram 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

A demissão ocorre menos de 24 horas após o Tottenham anunciar que faz parte da polêmica Superliga Europeia. Outros dois motivos ajudaram na demissão de José Mourinho: o salário alto (cerca de 17,5 milhões de euros por ano, que equivale a R$ 118 milhões na cotação atual) e o fato de não ter conseguido ser tão popular quanto o ex-técnico da equipe, o argentino Mauricio Pochettino, que hoje está no Paris Saint-Germain.

José Mourinho já foi demitido por três clubes diferentes na Inglaterra – Chelsea, por duas vezes, Manchester United e agora Tottenham.