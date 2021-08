Esporte Em Salvador, Vitória vence com gol olímpico e deixa Guarani fora do G4 da Série B

O Guarani foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Barradão, em Salvador, e perdeu a chance de igualar a pontuação do G4 – a zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Soares fez gol olímpico no triunfo baiano válido pela 20.ª rodada – a primeira do returno.

O resultado negativo manteve o Guarani em sétimo lugar com 30 pontos, a três do quarto colocado, mas o clube paulista poderá perder posições e ver o G4 abrir vantagem até o encerramento da rodada. O Vitória, por sua vez, voltou a respirar mesmo estando na zona de rebaixamento. O clube baiano ocupa o 18.º lugar com os mesmos 19 pontos da Ponte Preta, que está fora da degola por causa do número de vitórias (4 a 3).

Os times fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades, mas ainda assim com um belo gol. Aos 42 minutos, Andrigo recebeu de Júlio César, avançou e bateu firme, mas o goleiro Lucas Arcanjo defendeu. A resposta do Vitória foi certeira. Aos 48, Soares bateu escanteio alto e em curva, fazendo um golaço olímpico, surpreendendo Rafael Martins.

O segundo tempo foi ainda mais fraco tecnicamente. Os dois clubes pouco fizeram para mexer no marcador. Vitória e Guarani até arriscaram alguns chutes, mas nada que preocupasse Lucas Arcanjo e Rafael Martins. Aos 47 minutos, David invadiu a área e bateu firme, mas Rafael Martins fez uma grande defesa e salvou o time de Campinas (SP) de levar outro gol.

Na 21.ª rodada, o Vitória fará duelo nordestino contra o Náutico no próximo dia 29, domingo, às 16 horas, no estádio dos Aflitos, no Recife. Antes, nesta terça-feira, o Guarani receberá o Operário-PR, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 0 GUARANI

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Van, Mateus Moraes, Wallace Reis e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto (Cedric) e Soares (Bruno Oliveira); Marcinho, Samuel (João Victor) e Wesley Pionteck (David). Técnico: Wagner Lopes.

GUARANI – Rafael Martins; Diogo Mateus (Maxwell), Thales, Carlão e Bidu (Eliel); Índio, Tony (Pedro Acorsi) e Andrigo; Pablo (Allan Victor), Bruno Sávio e Júlio César (Júnior Todinho). Técnico: Daniel Paulista.

GOL – Soares, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wallace Reis, Pablo Siles e Lucas Arcanjo (Vitória); Pedro Acorsi, Carlão, Rafael Martins (Guarani).

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio do Barradão, em Salvador (BA).