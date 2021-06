Esporte Em ritmo de treino, misto do Flamengo vence Coritiba pela Copa do Brasil

Sem vários titulares, inclusive com o técnico Rogério Ceni também ausente (com covid), o Flamengo não precisou se esforçar muito para vencer o Coritiba, por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os times voltam a se enfrentar, quarta-feira, no Maracanã, e o time carioca poderá empatar para alcançar as oitavas de final.

Apenas Everton Ribeiro, entre os sete jogadores convocados na data Fifa – Gabriel Barbosa, Rodrigo Caio, Pedro, Gerson, Isla e Arrascaeta (que está com covid) – estiveram em campo pelo Flamengo, mas isso não evitou que a equipe iniciasse em ritmo forte e com total domínio da partida.

Em 20 minutos, o Flamengo já havia finalizado sete vezes, contra nenhuma dos anfitriões, que só tinham Léo Gamalho e Rafinha no ataque. Apesar de duas belas defesas de Wilson, os cariocas abriram o placar, aos 15 minutos.

Apesar de todo o domínio, o gol saiu em bola parada. Vitinho bateu escanteio da esquerda e Rodrigo Muniz subiu muito para acertar bela cabeçada e mandar a bola no contrapé de Wilson.

Com a vantagem e a omissão do Coritiba no ataque, a partida ganhou ritmo de treino e a bola ficou mais no espaço entre as intermediárias. Mas o Flamengo poderia ter ido para o intervalo com vantagem maior, mas a arbitragem marcou erradamente impedimento de Bruno Henrique, em gol marcado por Rodrigo Muniz.

No segundo tempo, o Coritiba, que não havia finalizado uma vez sequer na meta de Diego Alves, chutou duas vezes em menos de dois minutos. Isso mostrou que o panorama do jogo havia mudado com relação aos primeiros 45 minutos.

O Coritiba tomou a iniciativa, enquanto o Flamengo passou a atuar nos contra-ataques e até levou mais perigo, com Vitinho e Bruno Henrique. Apesar de ficar mais com a bola, o time paranaense foi perdendo a agressividade.

Aos 30 minutos, Michael entrou para dar velocidade ao Flamengo, mas errou muitos passes. Bruno Henrique foi o único a acelerar as jogadas, mas não teve a colaboração dos companheiros. Desta forma, a disputa se arrastou até o final, com a certeza de que o time rubro-negro poderia ter definido a classificação antes do duelo de volta no Rio.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 FLAMENGO

CORITIBA – Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Romário; Willian Farias, Matheus Sales (Tailson), Val e Robinho (Waguininho); Rafinha (Valdeci/Wellington Carvalho) e Léo Gamalho (Dalberto). Técnico: Gustavo Morínigo.

FLAMENGO – Diego Alves; Matheuzinho (Rodinei), Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gomes (Hugo Moura) e Everton Ribeiro (Michael); Vitinho, Bruno Henrique e Rodrigo. Técnico: Maurício Souza.

GOL – Rodrigo Muniz, aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Matheuzinho, Romário, Val, Nathan Ribeiro, Vitinho e Luciano Castán.

CARTÃO VERMELHO – Nathan Ribeiro.

LOCAL – Couto Pereira, em Curitiba.