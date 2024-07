Em reformulação, Guarani define saída de zagueiro e libera outros três jogadores

Além de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani também definiu a saída de alguns jogadores. O clube comunicou a rescisão com o zagueiro Rayan e liberou outros três para procurar novos clubes.

“O Guarani informa que chegou a um acordo com o zagueiro Rayan para a rescisão do seu contrato. O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, informou o time de Campinas.

O jogador de 34 anos chegou no início da temporada após defender o Criciúma e fez 14 jogos. Ele tem passagens por outros times do interior paulista, como Mirassol, Ferroviária e até a rival Ponte Preta.

O lateral-direito Diogo Mateus, o volante Camacho e o zagueiro Pedro Henrique também foram comunicados que não estão nos planos da diretoria e do técnico Pintado. O meia Chay, em negociação com o CRB, pode ser outra baixa para a sequência.

Diogo Mateus, de 31 anos, está no Guarani desde 2021, somando 114 jogos e oito gols. Camacho, de 34, chegou neste ano e fez 21 jogos, enquanto Pedro Henrique, de 23, fez apenas dois. Chay, que também chegou em 2024, fez dez jogos.

Após empate por 1 a 1 no dérbi com a Ponte Preta, o Guarani segue na lanterna (20º) com seis pontos, oito a menos do que a Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time paulista volta a campo no domingo, às 18h30, quando recebe o Sport, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 14ª rodada.