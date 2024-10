Em reformulação, FIA anuncia a contratação de gerente geral e diretora de RH

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) sofreu uma debandada recente de grandes profissionais indignados com a conduta e o trabalho do presidente Mohammed Ben Sulayem. Precisando reorganizar sua diretoria, a entidade anunciou dois novos profissionais nesta quarta-feira: Alberto Villarreal como Gerente Geral e Alessandra Malhamé como Diretora Sênior de Recursos Humanos.

“Como parte dos esforços contínuos para fortalecer sua equipe de liderança, a FIA tem o prazer de anunciar duas nomeações importantes: Alberto Villarreal como Gerente Geral e Alessandra Malhamé como Diretora Sênior de RH.

“As nomeações representam um marco na evolução da FIA, que coloca maior ênfase na governança robusta e no desempenho financeiro, além de um foco mais nítido em estratégias de pessoas e cultura para um sucesso sustentado”, anunciou a FIA, dizendo que as escolhas “fazem parte dos esforços contínuos para fortalecer sua equipe de liderança.”

O espanhol Alberto Villarreal vai se reportar diretamente ao presidente Ben Sulayem, supervisionando o desempenho operacional e financeiro da organização. A missão principal será trazer liderança para a administração da FIA, garantindo o alinhamento com os objetivos estratégicos da entidade, sempre priorizando os interesses dos Membros da Federação na tomada de decisões.

“É uma honra ingressar na FIA em um momento tão crucial. Estou ansioso para trabalhar com os Membros, o Presidente, a equipe de liderança e toda a equipe para atingir nossos objetivos compartilhados de reforma e crescimento”, disse.

A italiana Alessandra Malhamé chega com a meta de fornecer liderança estratégica em recursos humanos, orientando as operações e as estratégias do local de trabalho para a organização. Ela carrega mais de 20 anos em cargos de liderança, incluindo seu tempo na Honeywell e, mais recentemente, na Bristol Myers Squibb, onde liderou iniciativas de RH para a Organização Global e Local de Pesquisa e Desenvolvimento.

“A força de qualquer organização próspera está em seu pessoal. Meu foco na FIA será promover uma cultura de inclusão e inovação, simplificar processos e capacitar funcionários para atingir nossos objetivos compartilhados”, afirmou Alessandra.