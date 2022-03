Em reedição da última final, Bucks vencem Suns de virada na NBA

Sem contar com seus principais jogadores, o Phoenix Suns não resistiu ao Milwaukee Bucks na noite deste domingo, na reedição da última final da NBA. Fora de casa, a melhor equipe da atual temporada sofreu uma dura virada e perdeu pelo placar de 132 a 122. Na mesma noite, o Boston Celtics superou o Brooklyn Nets, liderado por Kevin Durant.

No jogo mais esperado da rodada, os Suns começaram melhor e foram ligeiramente superiores até o início do último quarto. Mas, aos poucos, as ausências de Devin Booker (desfalque por conta dos protocolos contra a covid-19) e Chris Paul (fraturou o dedão da mão direita) começaram a pesar para os visitantes. Ao mesmo tempo, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton e Jrue Holiday impuseram forte ritmo em quadra.

A virada foi fulminante e os anfitriões anotaram 12 pontos enquanto os Suns marcaram apenas um nos últimos três minutos do confronto, apenas o segundo desde que as duas equipes decidiram o título do campeonato na temporada passada – no primeiro, os Suns venceram por 131 a 107, em fevereiro.

Middleton foi o grande destaque do jogo, com 44 pontos, seu melhor aproveitamento na temporada até agora. Antetokounmpo anotou um “double-double” de 19 pontos e 13 rebotes. Holiday registrou 24 pontos. Pelos Suns, Deandre Ayton foi o maior pontuador, com 30 pontos e ainda oito rebotes. Cameron Payne contribuiu com 23 pontos e oito assistências.

O tropeço fora de casa dos Suns não alterou o status de melhor equipe do campeonato até agora. O time de Phoenix soma 51 vitórias e 13 derrotas e lidera com folga a Conferência Oeste. Os Bucks, com campanha menos empolgante, figuram em terceiro lugar no Leste, com 40 triunfos e 25 revezes.

Se os Bucks brilharam neste domingo, Jayson Tatum foi ainda melhor ao liderar o Boston Celtics contra o Brooklyn Nets na vitória por 126 a 120, em casa. Ele anotou 54 pontos, em sua melhor performance na temporada, com 34 deles somente no segundo tempo. Tatum ofuscou Kevin Durant e Kyrie Irving, as principais estrelas dos Nets.

Em seu segundo jogo desde meados de janeiro, Durant marcou 37 pontos e se tornou o 23º jogador da história da NBA a alcançar a marca de 25 mil pontos no campeonato. Irving, mais discreto, registrou 19 pontos em seu primeiro jogo em três semanas. Pelos Celtics, Jaylen Brown marcou 21 pontos.

Com o triunfo, os Celtics somaram a terceira vitória seguida e se mantiveram em posição favorável para classificação direta aos playoffs, no quinto lugar da Conferência Leste, com 39 vitórias e 27 derrotas. Os Nets ocupam o nono lugar da mesma tabela, com 32/33.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Boston Celtics 126 x 120 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 132 x 122 Phoenix Suns

Washington Wizards 133 x 123 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 103 x 116 Utah Jazz

Houston Rockets 123 x 112 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 104 x 96 Toronto Raptors

Denver Nuggets 138 x 130 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 93 x 116 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Miami Heat x Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Sacramento Kings x New York Knicks