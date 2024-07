Em protesto contra má fase, torcida picha muros da sede social do Corinthians

Torcedores do Corinthians protestaram contra a má fase do time com faixas e pichações nos muros da sede social do clube na madrugada desta quarta-feira. As mensagens atacavam o elenco, os empresários dos jogadores e a atual diretoria do Corinthians, penúltimo colocado na tabela do Brasileirão.

As mensagens estampavam faixas e os muros da propriedade: “Elenco amarelão, tomem vergonha na cara e honrem a camisa do Timão”, “Fundado por operários, roubado por empresários”, “Time pilantra, mais raça, banco de loucos!” e “De$ca$o com a Fiel, diretoria omissa, elenco de vagabundo”, com ênfase no cifrão na palavra “descaso”.

O protesto acontece menos de 24 horas depois da demissão do técnico António Oliveira, que não resistiu à pressão após a derrota no dérbi com o Palmeiras, pelo placar de 2 a 0, na noite de segunda-feira, no Allianz Parque. O revés complicou ainda mais a situação do time alvinegro na tabela.

Com apenas nove pontos em 13 jogos, a equipe já faz campanha inferior até mesmo a do Brasileirão de 2007, quando foi rebaixado para a Série B. Na ocasião, na altura da mesma 13ª rodada, o Corinthians já somava 17 pontos e figurava na 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento.

Sem um novo técnico e sob pressão, o time alvinegro volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Vitória, rival direto na briga para sair da zona da degola, na Neo Química Arena, em São Paulo.