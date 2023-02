Esporte Em meio à crise do Santos, João Paulo passou 2 semanas no hospital com a mulher

João Paulo, goleiro e capitão do Santos, viveu um drama em sua vida pessoal nas últimas duas semanas, enquanto tentava ajudar o time do litoral paulista a se livrar de mais uma crise. Sua mulher, a policial Juliane Morais permaneceu internada por causa de um procedimento estético malsucedido. Neste período, o jogador dormiu todos os dias ao seu lado, enquanto passava pelo tratamento.

Nesta terça-feira, Juliane compartilhou em seu Instagram pessoal uma mensagem de agradecimento a seu marido. Ela recebeu alta nesta semana, mas João Paulo improvisou para permanecer ao seu lado. “Ele só saía (do hospital) para treinar”, contou a mulher.

“Na alegria e na tristeza; na saúde e na doença; na riqueza e na pobreza; todos os dias da nossas vidas; até que a morte nos separe. Orgulho e gratidão do meu marido incrível. Não me deixou desanimar por nenhum segundo. Sofreu junto comigo durante essas semanas, só saía do meu lado para ir treinar e quando acabavam os jogos já corria direto para o hospital” escreveu Juliane em seu Instagram. “Obrigado minha vida, eu te amo demais.”

Durante este período, João Paulo foi titular contra São Bento, Santo André, São Paulo e Portuguesa, todas as partidas válidas pelo Campeonato Paulista. De acordo com o ‘GE’, o jogador informou diretoria a respeito do problema de sua mulher, mas evitou externar o assunto para os demais colegas. Juliane e João Paulo se conheceram há dois anos, mas só se casaram em dezembro, no último dia 10.

Nesta temporada, o jogador foi o que mais atuou pelo Santos. Ao todo foram 10 jogos como titular da equipe. O time volta a campo, fora de casa, nesta quinta-feira, para enfrentar o Ceilândia pela Copa do Brasil às 20h (horário de Brasília). No domingo, tem o clássico com o Corinthians. O Santos ainda busca a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista.