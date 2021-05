Em Madri, Stefani volta a cair na estreia num torneio de saibro

Luisa Stefani ainda não venceu uma partida no saibro na temporada 2021. Nesta sexta-feira, a brasileira e sua parceira, a americana Hayley Carter, foram derrotadas pela forte dupla formada pela também americana Bethanie Mattek-Sands e a polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 10/6, na estreia no WTA 1000 de Madri, na Espanha.

Mattek-Sands é especialista em duplas e ex-número 1 do mundo. Swiatek é a atual campeã de Roland Garros e foi semifinalista nas duplas no Grand Slam francês em 2020. Em Miami, americana e polonesa também jogaram juntas e alcançaram a semifinal, mostrando cada vez maior entrosamento.

Diante da forte dupla, Stefani e Carter voltaram a ter dificuldades no tipo de piso mais lento do circuito. Elas também caíram na primeira rodada nos Torneios de Charleston, nos EUA, e Stuttgart, na Alemanha. A parceria volta a jogar no WTA 125 Saint Malo, na França, a partir do dia 3 de maio, novamente no saibro, em preparação para Roland Garros.

“Foi uma pena hoje. Um bom jogo, nosso melhor no saibro até agora, foi (decidido) nos detalhes. Nesses jogos bem duros os pontos decisivos fazem a diferença, mas tivemos uma melhora grande em relação a Stuttgart e Charleston. Decidimos ir para o WTA 125 de Saint Malo, na França, para termos mais jogos no saibro e chegarmos bem preparadas para Roma e com o foco em Roland Garros”, analisou a duplista brasileira.

FAVORITAS VENCEM – Na chave de simples, as principais candidatas ao título em Madri não decepcionaram. Número dois do mundo, a japonesa Naomi Osaka despachou a compatriota Misaki Doi por 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, a vice-líder do ranking vai enfrentar a checa Karolina Muchova, que bateu a chinesa Wang Qiang por 6/1 e 6/3.

Também estreando, a romena Simona Halep aplicou um “pneu” na espanhola Sara Sorribes Tormo na vitória por 2 a 0: 6/0 e 7/5. A terceira do ranking vai encarar agora a chinesa Saisai Zheng, algoz da polonesa Magda Linette por 6/2, 3/6 e 6/1.

A checa Karolina Pliskova (9ª do mundo) e a belarussa Victoria Azarenka (15ª) também venceram pela rodada de abertura. A primeira superou a americana Coco Gauff por 5/7, 6/3 e 6/2, enquanto a dona de dois títulos do Aberto da Austrália eliminou a russa Ekaterina Alexandrova por 7/5, 3/6 e 6/1. Já a veterana Venus Williams foi eliminada nesta sexta, ao ser batida pela compatriota Jennifer Brady por 6/2 e 6/4.

Ainda pela rodada de abertura, venceram nesta sexta a belarussa Aryna Sabalenka, a grega Maria Sakkari, as russas Daria Kasatkina e Anastasia Pavlyuchenkova, a estoniana Anett Kontaveit, a americana Jessica Pegula, a belga Elise Mertens, a letã Jelena Ostapenko e a casaque Elena Rybakina.