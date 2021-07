Em má fase na Série B, Vasco anuncia a demissão do treinador Marcelo Cabo

Durou menos de cinco meses a passagem de Marcelo Cabo no Vasco. O diretoria do clube carioca anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico, que chegou ao clube de São Januário no início da atual temporada, no final de fevereiro.

O treinador já vinha sendo muito questionado pela torcida e não resistiu a mais uma atuação ruim de sua equipe, que ficou no empate por 1 a 1 com o Náutico, em casa, no último domingo, pela 12.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vasco atualmente ocupa a oitava colocação da Série B com 18 pontos, dois a menos que o CRB, que abre o G-4. Até agora, a equipe alvinegra não chegou a estar, em nenhuma rodada, entre os quatro melhores da competição.

Em sua carreira, este foi o maior clube que Marcelo Cabo comandou. Quando já estava confirmado que seria técnico do Vasco, o carioca de 54 anos havia dito que uma das suas principais metas era treinar um dos grandes clubes do Rio de Janeiro.

Aconteceu, mas durou pouco e o motivo ficou bastante claro no comunicado oficial do Vasco. “Em uma temporada onde o clube necessita especialmente de resultados, o Vasco lamenta que estes não tenham sido exatamente os almejados, sendo o único motivo para a mudança”, disse um trecho da nota divulgada.

“O Vasco da Gama agradece Marcelo Cabo por toda sua dedicação ao longo dos meses que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Vasco. Foram momentos de dedicação integral para o sucesso do projeto, junto à sua equipe e o departamento de futebol. E deseja sinceramente todo sucesso ao treinador e seus assistentes na sequência de suas trajetórias”, completou.

Marcelo Cabo, em 29 jogos no total, teve 13 vitórias, 10 empates e seis derrotas, sendo que no Campeonato Carioca foi eliminado de forma precoce na fase de classificação, ficando com o título da Taça Rio em cima do rival Botafogo.

O Vasco anunciou também as saídas do auxiliar Gabriel Cabo e do preparador físico Tiago Melsert. Fábio Cortez e Daniel Félix, da comissão permanente do clube, assumirão os treinamentos até que um novo nome seja anunciado.