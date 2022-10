Em jogo morno, Ponte Preta e Tombense empatam sem gols na Série B

Em jogo morno, a Ponte Preta visitou o Tombense neste sábado, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), e saiu com um empate em 0 a 0, em confronto válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi o suficiente para o time de Campinas conquistar de forma matemática sua presença na Série B, de 2023. Já o Tombense, ainda depende de um ponto para selar sua permanência.

Com um ponto conquistado, a Ponte chegou a tão sonhada marca de 45 pontos, em 11º lugar. E, apesar de estar a nove pontos do CSA, faltando três jogos para o fim, o clube paulista garante a permanência devido ao número de vitórias: 11 a 7. O Tombense soma 44 e ocupa a 14ª colocação, a oito da zona de rebaixamento.

O empate sem gols, repetiu o mesmo placar do primeiro turno, onde em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte e Tombense ficaram no 0 a 0.

Desfalcada sem o seu artilheiro Lucca, a Ponte não conseguiu se encaixar ofensivamente na partida. O time de Campinas ocupou mais a área adversária, mas abusou das jogadas em linhas de fundo. Na melhor sequência de bola alçadas na área, Fábio Sanches e Léo Naldi tiveram suas finalizações bloqueadas. Por outro lado, o Tombense adotou uma postura mais defensiva, e quando tinha a bola tentava armar rápido o contra golpe.

O time mineiro procurava sempre o seu artilheiro Ciel em campo, mas bem marcado, não teve sucesso. Quando optou pela velocidade de Keké, quase conseguiu abrir o placar. Na primeira chegada na área adversária, o atacante tentou duas vezes a finalização, na primeira parou na defesa, no rebote, Keké tentou cruzar para Ciel, por sorte o zagueiro Fábio Sanches chegou para interceptar.

No fim, as duas equipes pouco levaram perigo ao gol adversário e abusaram de bolas de área, todas sem sucesso, permanecendo o empate sem gols na primeira etapa.

No segundo tempo, o roteiro se repetiu. A Ponte tinha a posse, imprimiu seu ritmo, mas novamente insistiu em jogadas de linhas de fundo ou em bolas alçadas na área através de escanteios ou faltas laterais. Na melhor chance, Elvis ergueu na área e Leo Naldi cabeceou por cima do gol. Do outro lado, o Tombense apostava em contra-ataques e esbarrava na bem postada defesa adversária. Quando arriscava nas finalizações de longa distância, o chute ia sem direção, sem levar nenhum perigo.

O técnico Hélio dos Anjos resolveu alterar seu ataque, tirando Ribamar e Echaporã, para as entradas de Leandro Barcia e Da Silva. Já com outra postura, Elvis encontrou espaço na defesa do Tombense e com um belo passe acionou Barcia em velocidade, mas na hora que chegou cara a cara com o goleiro, o atacante da Ponte não conseguiu colocar força no chute.

Na reta final, o jogo ficou lá e cá e o goleiro Luan, da Ponte, ganhou destaque. Substituindo o titular Caíque França, o arqueiro teve que trabalhar no abafa final do Tombense. Diego Ferreira cruzou na medida para Kleiton cabecear, o goleiro Luan se esticou todo para evitar o gol. Na sequência, Jean Lucas recebeu em velocidade e na hora de finalizar, Luan novamente cresceu e fez outra bela defesa.

Na próxima rodada, a Ponte recebe o CSA, na quinta-feira, dia 20, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Na sexta-feira, dia 21, é a vez do Tombense entrar em campo contra a Chapecoense, na Arena Condá, às 19h15.

FICHA TÉCNICA:

TOMBENSE 0 X 0 PONTE PRETA

TOMBENSE – Felipe Garcia; David (Diego Ferreira), Ednei, Marcondes e Manoel; Guilherme Rend (Rodrigo), Zé Ricardo e Jean Lucas; Everton Galdino (Igor Henrique), Keké (Kleiton) e Ciel (Renatinho). Técnico: Bruno Pivetti.

PONTE PRETA – Luan; Norberto (Bernardo), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wesley Fraga (Moisés Ribeiro) e Elvis; Echaporã (Leandro Barcia) e Ribamar (Da Silva). Técnico: Hélio dos Anjos.

CARTÕES AMARELOS – Ciel, Kleiton e Diego Ferreira (Tombense).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG).