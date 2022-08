Em jogo morno pelo Italiano, Juventus bate o Spezia; Napoli só empata com o Lecce

Em um jogo típico de início de temporada, Juventus e Spezia fizeram uma partida morna, nesta quarta-feira, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O time de Turim, em casa, venceu por 2 a 0, e alcançou os oito pontos na classificação, se aproximando dos líderes Roma (dez) e Internazionale (nove). Os visitantes permanecem com quatro pontos, em 13º lugar.

Inconstante nos 90 minutos, a Juventus se impôs pela melhor qualidade de seus jogadores. Logo aos nove minutos, Vlahovic abriu o placar, ao cobrar com maestria uma falta desde a intermediária. O Spezia não se entregou e chegou a incomodar o goleiro Szczesny, que acabou substituído no primeiro tempo por causa de uma lesão.

Na segunda etapa, a Juve voltou melhor, muito por causa das constantes broncas vindas do banco de reservas do técnico Massimiliano Allegri. Com isso, os donos da casa sofreram menos e até conseguiram ampliar o placar nos acréscimos com o polonês Milik, que mostrou categoria para virar dentro da área, mesmo pressionado pela marcação, e fazer 2 a 0.

Já o Napoli deixou de conquistar dois pontos em casa, ao só empatar com o Lecce por 1 a 1. Desta forma, a equipe de Nápoles fica com os mesmos oito pontos da Juventus, mas leva vantagem no saldo de gols. O atual campeão Milan tem a mesma pontuação e surge na quinta colocação.

A Lazio é mais uma esquadra que tem oito pontos e lamentou muito o gol marcado por Gabbiadin, aos 47 minutos da etapa final no empate, em Gênova, frente à Sampdoria (17ª, com dois pontos). Immobile, mais uma vez, marcou para a equipe romana.

Outros dois jogos foram disputados: Empoli 1 (14º, 3) x 1 Verona (16º, 2) e Udinese 1 (9º, 7) x 0 (10ª, 5).