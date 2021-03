Em jogo com público, Holanda bate a Letônia e vence a primeira nas Eliminatórias

A Holanda se recuperou da derrota para a Turquia na estreia das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e conseguiu seu primeiro triunfo na competição ao superar a modesta Letônia por 2 a 0, neste sábado, na Johann Cruyff Arena, em Amsterdã, que recebeu cerca de 5 mil torcedores nas arquibancadas. Berghuis e Luuk de Jong anotaram os gols que definiram o resultado.

A Holanda reagiu após o revés na primeira rodada e soma seus primeiros pontos, mas fica ainda na terceira colocação do grupo G. A Turquia, que também venceu neste sábado e fez 3 a 0 na Noruega, com dois gols de Tufan e um de Soyuncu, lidera a chave com seis pontos e 100% de aproveitamento.

O vice-líder do grupo é Montenegro, que fez 4 a 1 em Gibraltar, lanterna da chave, ainda sem pontuar. A Letônia, também sem pontos, é a quinta colocada. O primeiro colocado assegura vaga no Mundial do Catar, e o segundo vai para a repescagem continental.

Em campo, os holandeses dominaram o adversário e construíram a vitória com naturalidade em casa. Os anfitriões tiveram mais posse de bola e, se não tivessem desperdiçado várias oportunidades, poderiam ter vencido por um placar mais elástico – foram 35 finalizações, no total, 13 em direção ao gol.

Depay teve ótima atuação e levou perigo à defesa da Letônia, mas foi Berghuis que conseguiu balançar as redes com um belo arremate no fim do primeiro tempo. Luuk de Jong, após assistência de Depay, marcou de cabeça aos 25 minutos do segundo tempo para sacramentar a vitória.

O confronto em Amsterdã foi marcado por um clima diferente do silêncio que se tornou habitual em razão da pandemia do coronavírus. A Johann Cruyff Arena recebeu 5 mil torcedores em suas arquibancadas, em um teste para o retorno gradativo do público aos jogos na Holanda, país que tem lidado bem com a crise sanitária. Os fãs foram testados antes da partida.

Pelo Grupo H, com dois gols de Dzyuba, a Rússia derrotou a Eslovênia por 2 a 1 e se manteve na liderança da chave, com seis pontos, à frente justamente dos eslovenos e da seleção da Croácia, que somou seus primeiros pontos no torneio ao superar o Chipre por 1 a 0. Pasalic foi às redes e garantiu o triunfo dos croatas, que ocupam o terceiro lugar.