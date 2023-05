Em jogo com homenagem a Vini Jr., Real Madrid vence e confirma vaga na Liga dos Campeões

Em jogo com diversas referências e homenagens a Vinícius Júnior, que não entrou em campo, o Real Madrid derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. Rodrygo anotou o segundo gol dos anfitriões, no estádio Santiago Bernabéu. O triunfo assegurou matematicamente a classificação da equipe merengue à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Foi a primeira partida do Real desde a polêmica partida contra o Valencia, no domingo, fora de casa. Na ocasião, Vini Jr. foi alvo de ataques racistas por parte de diversos torcedores do time da casa. E ainda acabou expulso de forma injusta, após reagir a um “mata-leão” de um adversário, nos acréscimos da partida.

Os atos de racismo geraram rápida repercussão mundial e até um início de crise diplomática entre Brasil e Espanha. Desde então, jogadores e celebridades saíram em defesa do brasileiro e o Valencia se desculpou pelas manifestações racistas e foi punido. E a Real Federação Espanhola de Futebol cancelou o cartão vermelho dado a Vini Jr.

O atacante, portanto, tinha condições de jogar nesta quarta. Mas foi preservado porque apresentou dores no joelho no início da semana. Mesmo assim, esteve presente nas tribunas do estádio Santiago Bernabéu, sentado ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez. De lá, foi ovacionado pela torcida no 20º minuto do jogo, em referência ao número de sua camisa.

Mas as referências ao brasileiro começaram antes mesmo do apito inicial. Ele recebeu elogios e apoio em diversos cartazes de torcedores, que estenderam uma grande faixa com a mensagem “Somos todos Vinícius. Basta já” atrás de um dos gols do estádio. Os jogadores de ambos os times, por sua vez, posaram para a foto oficial da partida com uma outra faixa, com a frase “racistas fora do futebol”, estampado com os símbolos da LaLiga (organizadora do Campeonato Espanhol) e da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Todos os jogadores do Real relacionados para a partida subiram ao gramado vestindo a camisa 20, usada por Vini Jr. no time espanhol. O brasileiro levantou da sua cadeira para agradecer a todos quando foi aplaudido no primeiro tempo.

Sem Vini Jr., o técnico Carlo Ancelotti escalou o ataque madrilenho com Benzema, Rodrygo e Valverde. Mas o trio demorou a funcionar. O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas jogadas de maior perigo. O Rayo chegou primeiro ao ataque, aos 11, em finalização de longa distância, parada pelo goleiro Courtois.

O Real desencantou aos 30, logo em uma de suas primeiras investidas. No lance, Benzema entrou na área, driblou o goleiro e mandou para o gol, quase sem ângulo. Os jogadores do Rayo reclamaram porque a jogada começou em lance de bola ao chão, por intervenção do juiz. E a jogada resultou em passes rápidos até Benzema surpreender a defesa dos visitantes em situação clara de gol.

O segundo tempo contou com lances de perigo dos dois lados. O Rayo, cada vez mais solto no ataque, buscou o empate aos 38 minutos, com gol de Raul de Tomas. Mas Rodrygo tratou de garantir a vitória dos anfitriões, aos 43, ao receber belo passe de Ceballos, em finalização da entrada da área.

Com o resultado, o Real retomou a liderança provisória da tabela, com 74 pontos, apenas dois acima do Atlético de Madrid, que ainda jogará nesta quarta. O Barcelona, líder e campeão por antecipação, soma 85. O Rayo Vallecano ocupa o 11º lugar, com 46 pontos.

Em outros jogos do Espanhol nesta quarta, Elche e Sevilla empataram por 1 a 1, na casa do primeiro. Morente e Lamela marcaram os gols da partida que manteve o Elche na lanterna e o Sevilla, na zona intermediária da tabela. Já o Villarreal (5º colocado, com 63 pontos)superou o Cádiz por 2 a 0, em casa, com dois gols de Nicolas Jackson.