Em jogo com final emocionante, São Paulo e Red Bull Bragantino ficam no empate

Tricolor saiu atrás e conseguiu a virada no final do segundo tempo, mas acabou sofrendo o segundo aos 51 minutos

O São Paulo manteve a má fase ao só empatar com os reservas do Red Bull Bragantino, neste sábado, no MorumBIS, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor levou o gol da igualdade por 2 a 2 aos 48 minutos do 2º tempo.

Foi o 3º tropeço consecutivo do São Paulo, que vinha de derrotas para Ponte Preta e Santos. O resultado de igualdade pode fazer o time tricolor sair da zona de classificação do Paulistão ao final da rodada.

Atacante Ferreira tenta jogada no empate do São Paulo com o Red Bull Bragantino – Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto / Saopaulofc.net

A escalação do Bragantino com jogadores considerados reservas fez o torcedor do São Paulo esfregar as mãos no MorumBIS.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A empolgação por um possível resultado positivo não durou muito. A equipe do técnico Thiago Carpini se mostrou desorganizada desde os primeiros minutos.

O gol que definiu o placar de 1 a 0 para o Bragantino no 1º tempo resumiu bem o que aconteceu na metade inicial da partida. Três são-paulinos foram na marcação de Henry Mosquera de maneira equivocada, abrindo um espaço na defesa. Thiago Borbas recebeu livre e só finalizou diante de um Rafael sem reação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Thiago Carpini não fez qualquer modificação na equipe para o 2º tempo. O treinador confiou que podia consertar a atuação apenas no bate-papo. Não deu. Uma finalização de Nikão e um gol perdido pelo mesmo personagem pouco depois bastaram para o torcedor perder o pouco de paciência que restava.

Michel Araújo e Erick entraram. O São Paulo melhorou e, mesmo desorganizado, conseguiu saltar na frente do placar como um rolo compressor nos minutos finais.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Era o retorno do time com cara de campeão. Erik foi o personagem principal no roteiro são-paulino, com gol de empate e passe para Calleri marcar o da virada para 2 a 1. Mas o Bragantino não desistiu e levou para casa um ponto importante, chegando ao segundo tento aos 51 minutos, com Nacho, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

SÃO PAULO – Rafael, Bobadilla, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Alan Franco), Alisson e Luciano (Erik); Nikão (Michel Araújo), Calleri e Ferreira (Luiz Gustavo). Técnico: Thiago Carpini.

RED BULL BRAGANTINO – Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Realpe (Léo Ortiz) e Guilherme Lopes (Helinho); Matheus Fernandes (Jadsom), Gustavo Neves e Lincoln; Nacho, Thiago Borbas (Talisson) e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Thiago Borbas, aos 7 minutos do primeiro tempo; Erik, aos 43, Calleri, aos 48, Nacho, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pablo Maia, Diego Costa, Talisson.

CARTÕES VERMELHOS – Helinho, Arboleda.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araujo.

RENDA – R$ 2.600.939,00.

PÚBLICO – 44.756 torcedores.

LOCAL – MorumBis.