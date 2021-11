28 out 2021 às 21:21 • Última atualização 28 out 2021 às 22:04

Esporte Em jogo antecipado, Bragantino faz 3 a 0 no Sport e chega ao G-4 do Brasileirão

Em jogo adiantado da 34ª rodada, o Red Bull Bragantino recebeu o Sport e venceu por 3 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), na noite desta quinta-feira. De quebra, o time paulista entrou no G-4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida foi antecipada para evitar conflito de datas com a final da Copa Sul-Americana, em novembro. O Bragantino vai disputar a final contra o Athletico-PR, em Montevidéu, no Uruguai, no dia 20 do próximo mês.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino agora é o terceiro colocado, com 49 pontos, dez atrás do líder Atlético-MG. O Sport continua na zona de rebaixamento: é o 18º, com 27 pontos, cinco pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona do descenso.

O Bragantino pressionou o Sport desde o início e não demorou dois minutos para abrir o marcador. Após escanteio cobrado por Artur, Gabriel Novaes desviou de cabeça e Ytalo completou para o gol também de cabeça.

O Sport respondeu aos oito minutos, com Gustavo, que recebeu passe de Mikael, e exigiu boa defesa de Cleiton. O Bragantino apostava nas infiltrações de Eric Ramires e Jadsom e pressionava o Sport, com as melhores chances do começo do primeiro tempo. Aos 20, após tabela com Eric Ramires, Cuello quase ampliou.

O Sport buscava encaixar um contra-ataque e a, partir dos 25 minutos, melhorou na partida e começou a chegar ao gol de Cleiton com mais frequência. Aos 37, o time pernambucano criou sua melhor chance. Gustavo lançou Luciano Juba, que cruzou para Mikael pegar de primeira e mandar na rede pelo lado fora. No final, o Bragantino quase ampliou com Cuello, que chutou colocado para a defesa de Mailson.

Assim como no primeiro tempo, o time da casa marcou logo no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, após escanteio e Leo Ortiz tentar finalizar, Luciano Juba foi afastar, mas acabou jogando em cima de Chico e a bola entrou no gol de Mailson.

O Bragantino não baixou guarda e seguiu atrás do terceiro gol. Aos 13, Eric Ramires recebeu de Cuello, invadiu a área e exigiu boa defesa de Maílson. Seis minutos depois, foi a vez de Ytalo chegar com perigo, mas mandar para fora.

O Sport melhorou após os 15 minutos de jogo e se lançou ao ataque. Aos 25, Sander cruzou da esquerda e Zé Welison apareceu sozinho para marcar, mas Cleiton defendeu no reflexo. Apesar da pressão pernambucana, o Bragantino controlava o jogo. Três minutos depois, o goleiro do Bragantino apareceu bem novamente em chute frontal de Gustavo.

Aos 41, o Bragantino sacramentou a vitória. Cuello tabela pela esquerda com Artur, recebe e toca entre as pernas de Mailson. No final, Cleiton ainda fez outra grande defesa, salvando mais uma vez o Bragantino.

O time de Bragança Paulista volta a campo na segunda-feira pela 29º rodada diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. O Sport joga no domingo contra o Atlético-GO na Arena Pernambuco.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 3 x 0 SPORT

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom (Luciano), Eric Ramires (Emiliano Martínez) e Artur; Gabriel Novaes (Alerrandro), Cuello (Bruninho) e Ytalo (Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

SPORT – Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Sander; Ronaldo Henrique (Hernanes), Zé Welison e Gustavo; Luciano Juba (Paulinho Moccelin), Mikael e Everton Felipe (Cristiano). Técnico: Gustavo Florentín.

GOLS – Ytalo, aos 2 minutos do primeiro tempo. Chico (contra), aos 4, e Cuello, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fabrício Bruno, Artur e Edimar(Red Bull Bragantino); Ewerton, Mikael, Hernanes, Gustavo, Sander e Ronaldo Henrique (Sport)

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (RJ).

RENDA – R$ 25.635,00.

PÚBLICO – 931 pagantes.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).