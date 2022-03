Em grande fase, Barcelona goleia o Athletic Bilbao com bela atuação de Dembélé

O Barcelona voltou a realizar uma bela partida, neste domingo, ao golear, por 4 a 0, o Athletic Bilbao, no Camp Nou, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do técnico Xavi Hernández alcançou os 45 pontos, na quarta colocação, enquanto o Athletic fica com 37, em oitavo lugar.

O destaque da partida, vista por 69.770 espectadores, foi o atacante francês Ousmane Dembélé, que entrou no segundo tempo, fez um gol e deu duas assistências. O Barcelona soma 18 gols nas últimas cinco partidas.

O Barcelona iniciou com forte marcação sobre o Athletic Bilbao e conseguiu encurralar o adversário em seu campo. Mas a melhor oportunidade só surgiu aos 18 minutos, com Ferrán Torres, pela esquerda. O cruzamento rasteiro encontrou Gavi livre, mas o chute saiu por cima do travessão.

O Athletic, que estava tímido, aproveitou a falha n marcação de Daniel Alves para concentrar suas jogadas pelo lado esquerdo. Em uma delas, Zarraga por pouco não abriu o placar.

De tanto forçar, o Barcelona conseguiu fazer o gol, aos 36 minutos, com Aubameyang, que aproveitou o rebote de uma cabeçada de Piquet no travessão.

Com a vantagem no placar, o Barcelona voltou mais contido na etapa final, enquanto o Athletic buscou aumentar o ritmo em busca do empate. O duelo estava equilibrado até os 22 minutos, quando entrou Dembélé para levar o Barcelona à goleada.

O atacante só precisou de seis minutos em campo para deixar sua marca, em um belíssimo gol de pé esquerdo. Parte da torcida vaiou, pois o jogador teve problemas de negociação com a diretoria e por pouco não saiu do clube.

Aos 45, Dembélé fez lindo cruzamento para o gol de cabeça de De Jong e repetiu a dose aos 49 para o aproveitamento de Depay. Detalhe: De Jong e Depay também entraram na equipe apenas no segundo tempo.

Outros três jogos foram disputados neste domingo: Villarreal 5 x 1 Espanyol, Sevilla 2 x 1 Bétis e Real Sociedad 1 x 0 Osasuna.