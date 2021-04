Em grande atuação, Ceará bate Jorge Wilstermann em estreia na Sul-Americana

Dominante do início ao fim e com a melhor atuação na temporada 2021 até agora, o Ceará venceu o Jorge Wilstermann-BOL por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.

Desde o apito inicial, o time cearense teve o controle da partida e mostrou consciência para trabalhar a bola e encontrar os espaços para balançar as redes. Um domínio que o time comandado por Guto Ferreira ainda não havia conseguido mesmo diante de times menos técnicos.

A vitória é importante para deixar o Ceará na liderança isolada do Grupo C, que além do Jorge Wilstermann, ainda conta com Bolívar-BOL e Arsenal de Sarandí-ARG, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15, na Bolívia.

Com bola rolando, o Ceará envolveu o time boliviano e soube esperar a melhor oportunidade de marcar. Aos 28 minutos, Vina finalizou e a bola sobrou para Pedro Naressi, que emendou de perna esquerda e acertou o gol.

Animado com a vantagem no placar, o Ceará manteve o ritmo e conseguiu chegar ao segundo gol. Bruno Pacheco foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Aos 35 minutos, Mendoza foi para a cobrança e não desperdiçou, aumentando a vantagem do time brasileiro.

No retorno do intervalo, o Jorge Wilstermann (BOL) diminuiu o placar, após Patito Rodriguez invadir a área e ser derrubado por Mendoza. Osorio foi para a cobrança e fez o primeiro do time boliviano aos 8 minutos.

O gol do Jorge Wilstermann, porém, não mudou a dinâmica da partida, com o Ceará sendo muito superior e controlando as ações. Já na reta final do jogo, aos 36, Mendonza puxou contra-ataque e tocou para Vina. O atacante passou pelo goleiro e completou para o gol, dando números finais ao confronto.

O Ceará voltará a campo na terça-feira para enfrentar o Arsenal de Sarandí às 19h15, em Buenos Aires, na Argentina. Enquanto o Jorge Wilsternamnn jogará contra o Bolívar na quinta-feira, às 19h15, em Cochabamba, na Bolívia.