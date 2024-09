Em fase negativa, Santos anuncia atacante africano com passagem pelo futebol português - O Liberal

Em momento negativo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos continua buscando a solução em reforços para a sequência da temporada. Nesta segunda-feira, o clube anunciou mais uma contratação. Trata-se do atacante Yusupha Njie, que nasceu na Gâmbia, mas tem carreira internacional.

O experiente jogador, de 30 anos, acertou contrato por empréstimo até 30 de junho de 2025. Ele pertence ao Al-Markhiya, do Catar, desde o ano passado. Antes disso, defendeu as cores do Boavista, de Portugal, e do FUS Rabat, do Marrocos. Njie começou a carreira no Real de Banjul, do seu país, a Gâmbia, em 2014.

O atacante africano viveu seu melhor momento nos gramados até agora no futebol português. Pelo Boavista, foram seis temporadas, com 109 partidas e 36 gols. No Al-Markhiya, clube que detêm seus direitos, ele marcou 10 gols e quatro assistências em 26 partidas. Ele também tem passagem pela seleção de Gâmbia.

Yusupha Njie é o quarto reforço anunciado pelo Santos nesta janela de transferências. Antes, o clube da Vila Belmiro contratou o meia-atacante Billy Arce, o atacante Wendel Silva e o goleiro Renan.

Com os novos nomes, a diretoria espera ver o time reagindo nesta segunda metade da Série B. Há quatro jogos sem vencer, o Santos deixou a liderança da tabela, caiu para o segundo lugar e pode terminar a rodada em terceiro. O time vem de três empates seguidos e de uma derrota. A última vitória aconteceu há cerca de um mês, sobre o Paysandu.