Em fase final de recuperação, zagueiro Mateus Silva projeta um ‘grande 2024’ na Ponte Preta

Além de buscar reforços para o elenco, a Ponte Preta deve ganhar um retorno importante para a temporada, que começa com a disputa do Paulistão. Isso porque o zagueiro Mateus Silva está em fase final de recuperação de uma fratura no ombro. Em pré-temporada com o elenco, ele comentou sobre a expectativa do retorno.

“Nenhum jogador gosta de se machucar. Estou me recuperando bem e espero fazer um grande 2024. Estamos fazendo um bom trabalho, queremos aproveitar cada dia porque sabemos que o Paulistão é uma competição bastante dura”, projetou.

Mateus Silva se lesionou no começo de outubro e não entra em campo desde então. Ele chegou na Ponte Preta em 2022 e soma 54 jogos, cinco gols e duas assistências. Ele pediu apoio da torcida e reforçou a confiança em uma boa temporada.

“O Paulistão é uma competição muito boa de se jogar. Trabalhando duro como estamos fazendo, as coisas vão acontecer naturalmente. A Ponte Preta tem uma torcida apaixonada e a mensagem que deixo para este início de temporada é para a gente seguir junto que vai dar tudo certo. O torcedor pode ter certeza que não vai faltar garra”, prometeu.

Nesta semana, a Ponte Preta se livrou do “transfer ban” e deve começar a anunciar reforços para o Paulistão. De volta à elite do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será no sábado (20), às 20h15, diante do Mirassol, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).