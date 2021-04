Em fase difícil, Marcelo Melo volta a perder em uma estreia, em Barcelona

Sem conseguir emplacar uma sequência de vitórias, Marcelo Melo segue em má fase na temporada 2021. Nesta terça-feira, o duplista brasileiro foi eliminado logo em sua estreia no Torneio de Barcelona, na Espanha. Foi a sétima derrota em oito jogos formando dupla com o holandês Jean-Julien Rojer.

Desde que passaram a jogar juntos, brasileiro e holandês venceram apenas um jogo, ainda no Torneio de Doha, no Catar, no início de março. A dupla teve início logo após a disputa do Aberto da Austrália. E, jogando juntos, eles só conseguiram passar da estreia na competição do Catar.

Nesta terça, eles fora superados pelos australianos John Peers e Luke Saville por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas uma hora de jogo. De olho em Roland Garros, mas ainda sem ganharem ritmo de jogo, Melo e Rojer disputaram em Barcelona o terceiro torneio no saibro neste ano. Antes competiram em Cagliari, na Itália, e em Montecarlo, em Mônaco.

Pela chave de simples, os veteranos Richard Gasquet e Feliciano López foram eliminados logo na estreia. Avançaram o francês Corentin Moutet, o local Albert Ramos-Viñolas, o australiano Jordan Thompson, o italiano Lorenzo Musetti, o casaque Alexander Bublik e o americano Frances Tiafoe.

Já pela segunda rodada venceram o belga David Goffin (8º cabeça de chave), o canadense Denis Shapovalov (7º), o local Roberto Bautista Agut (5º), o italiano Jannik Sinner (11º) e o britânico Cameron Norrie.