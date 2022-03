Em duelo eletrizante, Napoli derrota a Lazio e assume a liderança do Italiano

Em um jogo para ser lembrado por muito tempo, o Napoli derrotou a Lazio, neste domingo, por 2 a 1, em Roma, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe de Nápoles soma 57 pontos, como o Milan, mas fica na primeira colocação pelo critério do confronto direto – venceu o concorrente, em Milão, por 1 a 0, no primeiro turno. As duas equipes vão se enfrentar na próxima rodada. A Lazio continua com 43, em sétimo lugar.

Os primeiros 45 minutos foram muito agitados. As duas equipes somaram duas oportunidades cada nos primeiros cinco minutos. O ritmo dos jogadores era alucinante e a bola praticamente não saía de dentro das duas áreas.

Na Lazio, Felipe Anderson, Immobile e Luis Alberto tiveram belas oportunidades para abrirem o placar, enquanto no Napoli o destaque, mais uma vez, ficou com o oportunismo e velocidade de Insigne.

Os grandes responsáveis pelo placar ficar inalterado na primeira etapa foram os goleiros Ospina e Strakosha, autores de boas defesas.

A segunda etapa foi ainda mais emocionante, pois os gols saíram. E foram três golaços. Insigne abriu o placar, aos 17 minutos, de fora da área, em um chute de primeira, muito bem colocado. O resultado era justo, pois os visitantes eram mais agressivos.

Quando tudo parecia certo para a vitória napolitana, Pedro, que já havia exigido uma grande defesa de Ospina, acertou um lindo chute para empatar o duelo, aos 43 minutos.

Mas ainda havia tempo para mais emoção. E ela veio no minuto final, aos 49, com Fabián Ruiz, em mais um disparo de longe. Os jogadores napolitanos festejaram como se o título já estivesse ganho.

Outros resultados deste domingo pelo Italiano: Specia 0 x 1 Roma, Verona 3 x 1 Venezia e Torino 1 x 2 Cagliari.