Em dificuldades, Manchester United sofre desfalque do zagueiro Maguire

Em momento difícil já nesta início de temporada europeia, o Manchester United deve ficar sem o zagueiro Harry Maguire, lesionado, neste mês de outubro. O jogador, uma das referências no time, é mais um problema no clube, que tenta reagir para se afastar da 14ª colocação do Campeonato Inglês.

Em suas redes sociais, Maguire anunciou nesta terça-feira que “ficarei algumas semanas afastado, mas voltarei mais forte”. Ele não deu detalhes sobre o seu problema físico, que o fez ser substituído no intervalo do empate por 0 a 0 com o Aston Villa, no domingo, em rodada do Inglês.

Três dias antes, na Liga Europa, Maguire marcou o gol, nos instantes finais, que garantiu o empate por 3 a 3 com o Porto depois que o United deixou escapar uma vantagem inicial d3 2 a 0.

Os resultados irregulares deste começo de temporada já pressionam o técnico Erik ten Hag. A imprensa britânica especula que ele poderá ser substituído por Thomas Tuchel, ex-técnico do Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint-Germain.

Os próximos jogos do United são contra Brentford e West Ham, pelo Inglês. Pela Liga Europa, o próximo adversário será o Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, ex-técnico do clube inglês.