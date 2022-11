Em despedida da Série B, Grêmio coroa acesso com 3 a 0 sobre o Brusque

Com sentimentos distintos, Grêmio e Brusque encerraram, na noite desta quinta-feira, suas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo que abriu a 38ª e última rodada. Jogando em sua arena, em Porto Alegre (RS), os gaúchos não tiveram dificuldades para vencer por 3 a 0, coroando o acesso, que já havia sido conquistado. Os catarinenses, por outro lado, foram rebaixados rodadas antes e se despedem com mais uma derrota.

Com a vitória, o Grêmio finaliza a campanha com 65 pontos, garantindo a vice-liderança. Foram 17 vitórias, 14 empates e sete derrotas, marcando 50 gols e sofrendo 26. O Brusque termina com 34 pontos e aparece em 18º lugar, mas ainda pode cair para 19º.

Em clima de festa, o Grêmio foi para o ataque desde o começo para deixar a torcida com ainda mais esperança para a próxima temporada. Logo nos primeiros minutos, Bitello arriscou de fora da área e a bola bateu no travessão após desvio.

Mas o placar não demorou a mudar. Aos 18 minutos, Guilherme fez boa jogada individual ao driblar o marcador na esquerda, levando para o meio. De fora da área, ele chutou colocado e no cantinho para marcar o primeiro.

Os gaúchos ainda tiveram nova chance em chute de longe, com Villasanti, mas desta vez para fora. Lucas Leiva, de dentro da área, também tentou, mas o goleiro defendeu. Quando tudo indicava o fim do primeiro tempo, o Grêmio ampliou aos 47 minutos. Guilherme recebeu na esquerda e deu lindo toque para Campaz, que chutou na trave. No rebote, Gabriel não desperdiçou e fez 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio seguiu com amplo domínio e teve chance de fazer o terceiro com Gabriel Silva. Campaz foi acionado na esquerda, já dentro da área, e deixou Gabriel na cara do gol. Na hora do chute, porém, pegou muito mal e mandou para fora. Campaz também arriscou de longe em outro lance, mas o goleiro espalmou.

Sem ter o resultado ameaçado, o Grêmio se manteve bem organizado e fez o terceiro aos 29 minutos. Diogo Barbosa fez belo lançamento, ainda do campo de defesa, e achou Gabriel Silva. Ele dominou com estilo, limpou o adversário e, dentro da área, chutou de esquerda, no ângulo. O atacante se redimiu bem do gol perdido e fechou o placar.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 0 BRUSQUE

GRÊMIO – Adriel; Leonardo, Bruno Alves, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Emerson), Villasanti (Lucas Silva), Campaz (Pedro Lucas), Bitello (Thiago Santos) e Gabriel Silva; Guilherme (Janderson). Técnico: Renato Gaúcho.

BRUSQUE – Jordan; Pará (Edílson), Lucas Barboza, Sandro e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli (Felipe Manoel) e Luiz Antonio; Jailson (Paulo Baya), Patrick (Mascote) e Fernandinho (Neto). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Guilherme, aos 18, e Gabriel Silva, aos 47 minutos do primeiro tempo. Gabriel Silva, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Silva (Grêmio). Pará, Lucas Barboza e Sandro (Brusque).

RENDA – R$ 385.554,00.

PÚBLICO – 15.232 pagantes (16.688 presentes).

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).