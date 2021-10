26 out 2021 às 14:55 • Última atualização 26 out 2021 às 16:19

Esporte Em crise, Santos troca a diretoria de futebol e tira Edu Dracena do Palmeiras

Edu Dracena vai ser anunciado nesta quarta-feira, antes do jogo com o Fluminense, pelo Brasileirão, o novo homem forte da diretoria de Futebol do Santos. O ex-zagueiro estava no Palmeiras e já informou o clube que aceitou a proposta da equipe da Baixada.

Edu Dracena fez história no Santos como jogador, conquistando seis títulos, entre eles a Copa Libertadores de 2011. Seu retorno seria a última cartada dos dirigentes para tentar livrar a equipe do rebaixamento – ocupa a 17ª colocação – e já reformular o elenco para evitar repetição de uma temporada tão ruim quando a atual, com eliminações precoces no Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, além das últimas colocações na Série A.

Antes de oficializar a chegada de Edu Dracena, programada para esta quarta-feira, o Santos anunciou a saída de André Mazzuco do cargo de Executivo de futebol.

“O Santos FC comunica mudanças no Departamento de Futebol Profissional. Com a vinda de um novo profissional para o Departamento de Futebol, que será anunciado nesta quarta-feira (27), André Mazzuco deixará o cargo de Executivo de Futebol”, escreveu o clube.

O Santos garantiu que a troca de comando foi em comum acordo com Mazzuco. “Respeitando o momento, Clube e André Mazzuco acertaram, em comum acordo, a sua saída. Ambos entenderam ser melhor encerrar a parceria para dar prosseguimento com a nova formatação do setor, da forma que o novo profissional melhor entender”, enfatizou. “O Santos FC agradece aos serviços prestados por Mazzuco enquanto esteve à frente do cargo e deseja sorte na continuidade da carreira.”