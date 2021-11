Em Chicago, Knicks vencem e acabam com invencibilidade dos Bulls; Warriors perdem

29 out 2021 às 07:45 • Última atualização 29 out 2021 às 08:59

Em um dos jogos mais emocionantes da rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA, o New York Knicks derrotou o Chicago Bulls pelo placar de 104 a 103, no ginásio United Center, em Chicago. A equipe visitante, que encerrou a invencibilidade do rival, dominou o placar durante a maior parte do jogo, mas ficou perto de sair derrotado.

Antes de perder a primeira, os Bulls haviam batido o Detroit Pistons duas vezes, o New Orleans Pelicans e o Toronto Raptors. E quase ganhou a quinta seguida. O time de Chicago chegou a tirar 12 pontos de vantagem dos Knicks nos últimos três minutos e teve a bola para vencer, mas DeMar DeRozan errou o arremesso no estouro do cronômetro.

O destaque da partida foi o ala-pivô Julius Randle, que ficou perto de um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 13 pontos, 16 rebotes e nove assistências em 35 minutos em quadra pelos Knicks. Kemba Walker contribuiu com 21 pontos, quatro rebotes e dois roubos de bola e viu RJ Barrett encerrar a noite com 20 pontos e três rebotes.

Pelos Bulls, Zach LaVine chamou a atenção com 25 pontos e seis rebotes e teve a ajuda de Nikola Vucevic (22 pontos, oito rebotes e seis assistências) e de DeMar DeRozan (20 pontos, três rebotes, cinco assistências e dois roubos de bola).

Na Califórnia, também acabou a invencibilidade do Golden State Warriors. Eu duelo disputado em San Francisco, o Memphis Grizzlies aprontou e venceu na prorrogação por 104 a 101 (98 a 98 no tempo normal). O time da casa conheceu o seu primeiro revés após ganharem os quatro compromissos iniciais. Já os visitantes conquistaram seu terceiro triunfo em cinco jogos realizados.

O nome do duelo foi Ja Morant. Somando 30 pontos (mais sete rebotes, cinco assistências e quatro roubos de bola), o armador mostrou mais uma vez todo o seu talento, conduzindo os Grizzlies ao triunfo. Desmond Bane (19 pontos e seis rebotes), Jaren Jackson Jr. (15 pontos e oito rebotes) e Steve Adamas (12 pontos e sete rebotes) foram outras boas peças da equipe do Tennessee.

Stephen Curry converteu sete bolas de 3 (em 20 tentativas) e fechou o encontro como o principal cestinha com 36 pontos, mas errou um chute do perímetro quase no estouro do tempo normal, perdendo a chance de dar a vitória aos Warriors. Andrew Wiggins (16 pontos) e Damion Lee (14) vieram a seguir entre os maiores anotadores. Draymond Green marcou apenas quatro pontos, mas contribuiu com 12 rebotes e sete assistências.

Confira a rodada de quinta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 110 x 102 Detroit Pistons

Washington Wizards 122 x 111 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 103 x 104 New York Knicks

Houston Rockets 91 x 122 Utah Jazz

Dallas Mavericks 104 x 99 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 101 x 104 Memphis Grizzlies

