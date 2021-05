Em casa, Milwaukee Bucks vence Brooklyn Nets e confirma vaga nos playoffs da NBA

A rodada de terça-feira da NBA definiu mais uma time classificado matematicamente aos playoffs da temporada 2020/2021. É o Milwaukee Bucks, que recebeu o Brooklyn Nets, no ginásio Fiserv Forum, em Milwaukee, e venceu por 124 a 118. A equipe da casa garantiram seu lugar na pós-temporada da Conferência Leste pela quinta vez consecutiva.

Agora, a franquia de Wisconsin ocupa a terceira colocação do Leste com 41 vitórias e 24 derrotas, enquanto que os Nets, com 43 triunfos em 66 partidas, continuam na segunda posição da mesma conferência. A liderança está com o Philadelphia 76ers.

Com a chance de passar seu adversário nas próximas rodadas, os Bucks ainda jogam mais sete partidas na temporada regular. Já a franquia de Nova York, que teve mais uma vez o desfalque do armador James Harden com uma lesão na coxa, terá outros seis jogos. A diferença entre os dois times ainda é possível de ser tirada.

Pelos Bucks, três atletas conseguiram bons números: o astro grego Giannis Antetokounmpo (36 pontos e 12 rebotes, além de quatro assistências), Jrue Holiday (23 pontos e 10 assistências, além de oito rebotes) e Donte DiVincenzo (10 pontos e 15 rebotes). Khris Middleton contribuiu com 23 pontos, sete rebotes, quatro assistências e dois roubos de bola.

Já pelos Nets, Kyrie Irving terminou com 38 pontos, três rebotes e cinco assistências, além de três roubos de bola e dois tocos. Kevin Durant também fez uma bela partida com 32 pontos, nove rebotes, seis assistências e dois tocos.

Na Califórnia, o Los Angeles Clippers venceu o Toronto Raptors por 105 a 100, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, e encerrou uma série de três derrotas consecutivas. Os destaques da vitória foram Paul George (22 pontos e nove rebotes), Marcus Morris (22 pontos) e Reggie Jackson (18 pontos). Já Kawhi Leonard teve uma atuação discreta com 13 pontos e cinco assistências em 33 minutos.

Pelo lado dos Raptors, brilharam o armador Fred VanVleet (27 pontos e 13 assistências) e Pascal Siakam (24 pontos, sete rebotes e três roubos de bola).

O resultado positivo deixou os Clippers novamente na terceira posição da Conferência Oeste com 44 vitórias e 22 derrotas. Os Raptors, por sua vez, têm 27 triunfos em 66 jogos e seguem em situação complicada para retornarem aos playoffs, estando 3,5 jogos de distância do Washington Wizards – último time classificado no momento para o torneio “play-in” no Leste.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 118 x 134 Phoenix Suns

Detroit Pistons 99 x 102 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 124 x 118 Brooklyn Nets

Miami Heat 113 x 127 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 108 x 103 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 99 x 103 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 105 x 100 Toronto Raptors

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Boston Celtics

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Phoenix Suns

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x New York Knicks

Utah Jazz x San Antonio Spurs