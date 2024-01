Esporte Em busca do penta, São Paulo estreia na Copa São Paulo de Juniores com goleada

Tetracampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo estreou na competição com goleada por 5 a 1 sobre o Porto Vitória-ES, nesta quarta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O time tricolor tenta quebrar uma série negativa sem título que já dura quatro anos. A última conquista foi em 2019, quando venceu o Vasco na decisão, nos pênaltis.

O principal destaque da partida foi o atacante Ryan Francisco, de apenas 17 anos, que tem passagem pelas categorias de base do Palmeiras, autor de dois dos cinco gols. Luiz Henrique, Henrique e Igor completaram a goleada. PH descontou.

A vitória colocou o São Paulo na liderança do Grupo 7 pelo saldo de gols, já que, ainda nesta quarta-feira, a Ferroviária-SP derrotou o Carajás-PA por 3 a 0.

Quem surpreendeu nesta quarta foi o Coimbra-MG, que aplicou 5 a 0 sobre o ABC-RN, em Bálsamo. O clube mineiro ocupa o primeiro lugar do Grupo 3, que contou também com o triunfo do Mirassol-SP, por 1 a 0, diante do Sampaio Corrêa-MA.

Pelo Grupo 10, o mesmo do Corinthians, o Bangu estreou bem ao fazer 3 a 0 sobre o Marília, no estádio Bento de Abreu. Os gols foram marcados por Rabello e Matheus Bernardo, duas vezes.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 times, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.