Esporte Em busca do ataque ideal, Carpini trabalha finalizações à exaustão no São Paulo

O técnico Thiago Carpini comandou um treino do São Paulo nesta terça-feira com ênfase nas finalizações. A primeira partida da equipe na temporada será no sábado, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Após um trabalho técnico em campo reduzido e um treino tático de 11 contra 11, Carpini trabalhou à exaustão os chutes no gol, ainda buscando seu ataque titular.

O técnico tem muitas opções para montar o time para a estreia. Além de jogadores que tiveram contrato renovado, como Luciano e Lucas Moura, o São Paulo conta com a volta de jogadores que estavam emprestados, como Nikão, e que perderam grande parte da temporada passada, como Igor Vinicius e Galoppo, e reforços, como Bobadilla, Luiz Gustavo e Ferreirinha.

No primeiro jogo-treino da temporada, contra o São Bernardo, na sexta-feira, foram montados dois times totalmente distintos, contando ainda com substituições no decorrer do treino.

O desfalque é o meia Rodrigo Nestor, que faz tratamento no Reffis e foi ao gramado com a fisioterapia. Os laterais Rafinha e Moreira e o meia Michel Araujo cumpriram um cronograma personalizado que permite o controle de carga.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta quarta-feira, e Carpini pode começar a dar cara ao time titular. Em sua apresentação, ele evitou falar dos 11 que devem iniciar a temporada, dizendo que os trabalho da semana seriam decisivos.