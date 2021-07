Em busca de feito inédito, Novak Djokovic anuncia a participação na Olimpíada

Novak Djokovic vai participar da Olimpíada de Tóquio, mantendo assim vivo a chance de conquistar o “Golden Slam”, ao somar os títulos dos quatro Grand Slams, além da medalha de ouro olímpica, no mesmo ano.

O sérvio, de 34 anos, postou no Twitter nesta quinta-feira que tinha reservado seu voo e tinha orgulho de representar a Sérvia na competição no Japão, depois de conquistar no domingo o título de Wimbledon pela sexta vez e empatar o recorde de 20 Grand Slams com o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal.

Se Djokovic, primeiro no ranking mundial, conquistar o ouro na capital japonesa e se sagrar campeão do Aberto dos Estados Unidos na sequência será o primeiro homem na história a completar o Golden Slam. A alemã Steffi Graf é a única mulher a realizar o feito, em 1988.

Enquanto Djokovic segue para Tóquio, o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal, o austríaco Dominic Thiem e o australiano Nick Kyrgios são apresentados entre os tenistas de destaque que desistiram de participar dos Jogos Olímpicos.