Em boa fase, Igor Vinícius renova com São Paulo até dezembro de 2025

Autor de dois gols nas duas últimas partidas do São Paulo, o lateral-direito Igor Vinícius teve o contrato renovado nesta terça-feira, conforme anunciado pelo clube paulista. O vínculo anterior, com vencimento programado para o final de 2022, foi substituído por um novo, válido até 31 de dezembro de 2025.

“Desde quando assumimos, notamos muito potencial no Igor Vinícius, além de uma excelente postura no dia a dia: discreto e trabalhador. A ampliação do contrato vem para premiar isso e, principalmente, o excelente rendimento dele dentro do campo. Além da busca por bons valores no mercado, nosso planejamento passa muito pela valorização das peças que já estão conosco”, explicou”, disse o presidente Julio Casares.

Formado nas categorias de base do Santos, o jogador passou por Ituano e Ponte Preta antes de chegar ao time são-paulino, em 2019. Atual titular da posição após algumas oscilações, vive um ótimo momento com a camisa tricolor. Segundo ele, a boa fase é uma consequência do trabalho do técnico Rogério Ceni, a quem faz elogios sempre que pode.

“Estou muito feliz, era um objetivo que eu tinha. Estar ganhando essa confiança da torcida e da diretoria é muito importante. Agradeço a todo o pessoal da diretoria e ao carinho dos torcedores, além da moral que o Rogério me dá. Isso me deixa muito mais motivado para continuar evoluindo e crescendo aqui dentro”, afirmou lateral em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Igor Vinícius marcou o único gol são-paulino na derrota por 2 a 1 para o Ceará nas quartas de final da Copa Sul-Americana, em duelo encerrado com classificação paulista nos pênaltis. No jogo seguinte, voltou a balançar a rede e ajudou a construir a vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Em 35 partidas nesta temporada, marcou quatro gols e deu seis assistências.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, quando visita o América-MG no Independência para decidir as quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 21 horas, após vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Morumbi.