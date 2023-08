Em ‘batalha’ de 3h48, Djokovic vence Alcaraz e é tricampeão em Cincinnati

Em duelo sensacional, de 3h48 de jogo, o sérvio Novak Djokovic derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4) para conquistar o tricampeonato do AT`1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Ao final da partida, Djokovic, de 36 anos, estava esgotado fisicamente, enquanto Alcaraz, de 20 amos, chorou bastante. Apesar da derrota, o espanhol segue com primeiro do ranking mundial até a disputa do US Open, a partir da semana que vem. O sérvio é o número 2.

“Alcaraz é um jogador sensacional e eu tenho o maior respeito por ele. Foi o jogo mais desgastante da minha carreira”, disse Djokovic, após vencer o 39º torneio de ATP 1000. “Aprendo demais quando jogo com um campeão como Novak”, disse o espanhol.

O primeiro set durou uma hora. Djokovic quebrou o saque de Alcaraz no sexto game, mas o espanhol devolveu na sequência e fechou em 7/5. A partir daí, a impressão que deu era de que o jogo terminaria com vitória fácil do número 1 do mundo.

Visivelmente abatido, Djokovic tinha pouca movimentação e estava bastante ofegante. Alcaraz pareceu perder a concentração e passou a jogar mal. Cada tenista teve uma quebra de serviço e a decisão do set foi para o tie-break.

Djokovic passou a jogar melhor. Alcaraz teve um macht-point, mas o sérvio impediu o final da partida. E fez mais. Fechou em 9/7 e levou a decisão para o terceiro set.

E foi no set decisivo que os dois tenistas se apresentaram melhor, apesar do cansaço. A parcial foi recheada de grandes jogadas dos dois lados. Djokovic teve duas chances de quebra de serviço, quando estava 2 a 2, mas Alcaraz reagiu.

Mas no sétimo game não teve jeito. Djokovic aproveitou a terceira oportunidade para quebrar o serviço e fazer 4 a 3. Mas o melhor ainda estava por vir.

O décimo game foi histórico. O sérvio teve duas chances de vencer o jogo, mas Alcaraz, após quatro oportunidades, quebrou o serviço e igualou em 5 a 5. No 11º game mais emoção. Djokovic teve mais quatro chances de quebra, mas Alcaraz, com um ace, fez 6 a 5.

E o duelo merecia ser decidido no tie-break. O esgotamento físico dos atletas não impediu que novas grandes jogadas fossem realizadas. Djokovic abre 3 a 0, mas Alcaraz busca o empate. Djokovic consegue nova vantagem em 5 a 4, saca bem, faz 6 a 4 r fecha a partida em 7/4.

FEMININO

Depois de eliminar a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, na semifinal, a americana Coco Gauff sagrou-se campeã do WTA de Cincinnati, nos Estados Unidos, neste domingo, ao derrotar a checa Karolina Muchova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com o título, Gauff vai surgir na sexta colocação do ranking mundial nesta segunda-feira. Aos 19 anos e 160 dias, a atleta se torna a mais jovem a vencer o torneio americano. Já Muchova, apesar da derrota, vai pular para a décima posição do mundo.

Sob um calor intenso, que causou o mau estar de um espectador, o primeiro set foi repleto de quebras de serviço. Foram cinco no total, com vantagem para Gauff, que conseguiu somar três para vencer por 6/3.

O segundo set também foi bastante disputado. Gauff abriu vantagem com 5 a 2, com quatro games conquistados na sequência, graças a duas quebras de serviço da checa. Muchova reagiu, devolveu uma quebra e só foi ser derrota no décimo game.