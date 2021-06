Esporte Em Barcelona, Fabio Quartararo conquista a quinta pole position do ano na MotoGP

O francês Fabio Quartararo somou sua quinta pole position consecutiva na temporada, ao ser o mais veloz no treino de classificação, neste sábado, para a etapa da Catalunha de MotoGP. O piloto da Yamaha YZR M 1 ficou à frente do australiano Jack Miller e do compatriota Johann Zarco ambos da Ducati Desmosedici GP21.

Quartararo, líder do campeonato, conseguiu o melhor tempo e novo recorde da pista, ao completar a volta em 1min38s853. Por 18 vezes na carreira o piloto obteve a primeira posição no grid, sendo 15 na MotoGP. Ele lidera o Mundial, com 105 pontos, contra 81 de Zarco.

O português Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) foi o quarto, à frente do italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT). Dois espanhóis vieram em seguida: Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) e Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini).

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), campeão do ano passado, foi apenas o décimo, seguido pelo veterano Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT).

“Sabemos que ainda temos alguma margem para melhorar, mas estou entusiasmado por estar na pole novamente”, disse Quartararo, de 22 anos, primeiro colocado no grid também Portugal, Espanha, França e Itália. O último piloto a obter cinco poles seguidas foi o Marc Márquez, em 2014.

Márquez ((Repsol Honda RC 213 V), aliás, ainda não recuperou totalmente a forma após passar toda a temporada afastado por causa de uma lesão grave no braço. O seis vezes campeão mundial tentou ficar entre os dez primeiros, mas acabou apenas em 13º lugar.