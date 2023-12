Esporte Elvis renova com a Ponte Preta até o fim de 2024 e irá para 3ª temporada no Moisés Lucarelli

Dia do fico. Ainda como um ‘presente de Natal atrasado’ para o torcedor, a Ponte Preta conseguiu a renovação de contrato do camisa 10, Elvis, até o final da temporada de 2024. Após ser destaque do título do Paulista da Série A-2 em 2023, o meio-campista fica para ajudar no retorno à elite do Paulistão e também mais uma vez na busca pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

Essa será a terceira temporada de Elvis com a camisa da Ponte Preta. Ao todo, desde que chegou em 2022, fez 53 jogos e marcou oito gols. Para seguir no estádio Moisés Lucarelli, houve um reajuste salarial e um acordo para que o vínculo seja renovado automaticamente, em caso de metas concluídas pelo atleta.

O camisa 10 estava no radar de Paysandu e Vila Nova, mas bastante identificado com a torcida, decidiu seguir em Campinas. Aos 33 anos, Elvis também tem passagens por Tombense, América-MG, Botafogo-SP, Criciúma, Figueirense, CRB, Cuiabá e Goiás.

O Paulistão começará em 21 de janeiro e a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será diante do Mirassol, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).