Elkeson sofre lesão muscular na coxa e pode desfalcar o Grêmio por até dois meses

Principal reforço do Grêmio para a temporada, o atacante Elkeson pode desfalcar o time por até dois meses ou 12 partidas na Série B do Brasileirão. O atacante foi submetido a uma ressonância magnética nesta quarta-feira que diagnosticou uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda.

O jogador sentiu a lesão na visita ao Sport, segunda-feira, em seu terceiro jogo como titular apenas na temporada. No total, Elkeson atuou somente nove vezes no ano e anotou um gol, diante do Glória, pela Recopa Gaúcha.

O reforço chegou para ser titular absoluto no ataque após brilhar com muitos gols na China. Mas o técnico Roger Machado optou pela não utilização ao lado de Diego Souza e ele acabou se tornando um reserva de luxo. Teve nova chance nesta segunda-feira e acabou machucado.

O clube optou por não estipular um tempo de recuperação – são oito jogadores em tratamento e muitas cobranças em cima do departamento médico -, apenas informando que Elkeson já iniciou a fisioterapia e terá “avaliação diária”.

Também nesta quarta-feira, foi diagnosticada uma lesão muscular idêntica no lateral Edilson, mas na coxa direita, com o mesmo tempo previsto de ausência. Além da dupla, Léo Gomes, Ferreira, Jhonata Robert, Benítez, Brenno e Rodrigo Ferreira estão afastados por problemas musculares.

Sábado, o Grêmio recebe o Sampaio Corrêa, na Arena Grêmio, e o técnico Roger Machado pode contar com o retorno do zagueiro Bruno Alves, recuperado da covid-19.