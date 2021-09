Elenco do Palmeiras treina em caixa de areia e visita nova sala de troféus

O elenco do Palmeiras teve dois compromissos na manhã desta quinta-feira. Primeiro, os jogadores visitaram a nova sala de troféus instalada no primeiro piso do Allianz Parque e inaugurada semana passada, no 107º aniversário do clube.

Depois, os atletas fizeram uma atividade física e trabalhos de força na caixa de areia na Academia de Futebol, além de um exercício em campo reduzido no gramado. Ainda em processo de recondicionamento físico, o lateral-esquerdo Jorge participou dos trabalhos com o grupo.

O grupo deu sequência ao cronograma estabelecido para as duas semanas livres no calendário antes do próximo compromisso contra o Flamengo, pelo Brasileirão. O duelo está marcado para o dia 12, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. O time é o vice-líder do torneio nacional, com 35 pontos, quatro a menos que o Atlético-MG.

Antes do treino, o elenco e a comissão técnica visitaram a sala de troféus recém-inaugurada. Alguns jogadores registraram a visita em seus perfis nas redes sociais, sobretudo com os troféus conquistados por eles na temporada passada, o Campeonato Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Todos assistiram a um vídeo sobre os 107 anos do clube, e alguns se emocionaram. O filme é encerrado com o gol do atacante Breno Lopes que garantiu ao time alviverde o bicampeonato da Libertadores na final diante do Santos no Maracanã.

“Durante a visita e durante o vídeo eu vi muitos se emocionando porque é impossível não pensar em tudo o que passamos até alcançar as conquistas, como foi na temporada passada. Isso, com certeza, nos trouxe à memória tudo o que nos dá esperança para o que vem pela frente, que são mais títulos importantes”, disse Felipe Melo.

O espaço começou a tomar forma no dia 8 de junho, quando o presidente Maurício Galiotte anunciou o acordo com a WTorre para a locação de uma área de aproximadamente 2200m² no primeiro piso do Allianz Parque. O local, com 80 metros lineares de espaço envidraçado, tem vista para a portaria da Rua Palestra Itália e os jardins da sede social, onde estão os bustos dos ídolos Ademir da Guia, Dudu, Junqueira, Marcos, Oberdan e Waldemar Fiúme.

O Estadão visitou o espaço nesta semana. A sala é ampla e abriga todos os troféus do clube, incluindo os do futebol de base, feminino e de outros esportes, caso do basquete, modalidade que rendeu muitas taças no passado à equipe. Também estão lá itens históricos, como bolas, luvas, faixas de campeão e jornais antigos.

Em tese, o local é o primeiro passo para um museu, que, se sair do papel, deve ser um espaço que ofereça interatividade aos torcedores e apresente uma imersão na história do clube. A sala de troféus deverá ser aberta ao público no final deste mês. Ainda não informações sobre ingressos.