Esporte Elenco do Palmeiras se reapresenta com reforços para exames e testes

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar os trabalhos visando a nova temporada, após o período de férias. Com seus três reforços anunciados até agora, o time passou por uma série de exames médicos e testes físicos na Academia de Futebol, em São Paulo.

O grupo contou com os reforços do volante Aníbal Moreno, do lateral Caio Paulista e do atacante Bruno Rodrigues. O trio foi recebido pelos demais jogadores do Palmeiras que estavam de férias desde o dia 7 de dezembro – o Brasileirão de 2023 foi encerrada no dia 6.

Pelas redes sociais, o clube paulista publicou vídeos e fotos do reencontro dos jogadores e também dos reforços. Também fizeram exames os atacantes Artur e Kevin, apesar de ambos estarem perto de deixar o time nas próximas semanas. O primeiro negocia com o Zenit, da Rússia, enquanto o segundo pode rumar para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O Palmeiras foi o último time a se apresentar entre os quatro grandes de São Paulo. Corinthians, São Paulo e Santos se reapresentaram ao longo do fim de semana, também com exames e testes.

A comissão técnica de Abel Ferreira terá 13 dias para preparar o Palmeiras para a estreia na temporada 2024. O time alviverde vai iniciar o ano inaugurando sua campanha no Campeonato Paulista no dia 21 deste mês, contra o Novorizontino, fora de casa.