Eficiente, Atlético-MG vence sem dificuldade o CRB e avança às quartas da Copa do Brasil

Sem dificuldade, eficiente e na base da velocidade, o Atlético-MG confirmou sua classificação para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. O time mineiro venceu o CRB, na nesta quarta-feira, por 3 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de volta.

O time mineiro construiu sua vitória no primeiro tempo e antes dos 25 minutos, já estava vencendo por 2 a 0, gols de Guilherme Arana e Saravia. No segundo tempo, Saravia, novamente de cabeça, marcou o terceiro.

A primeira partida no Estádio Rei Pelé, em Maceió, tinha terminado com o placar de 2 a 2. Quem vencesse, avançaria para as quartas de final da Copa do Brasil.

Com a vaga, o Atlético avança das oitavas de final depois de dois anos. A última vez que tinha disputado as quartas de final foi em 2021 – ano que foi bicampeão da Copa do Brasil.

Além da classificação, o time mineiro receberá R$ 4,515 milhões de cota pela vaga na próxima fase. O adversário ainda será definido em sorteio realizado pela CBF. Os jogos das quartas de final estão programados para as semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro.

O CRB, que tentava chegar às quartas de final pela primeira vez em sua história, volta suas forças agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano é o 12º colocado, com apenas 24 pontos.

Como era esperado, o Atlético-MG teve o domínio do jogo nos primeiros minutos. Com velocidade, rodava a bola no campo de ataque e apresentava bom volume ofensivo. Sem Hulk, porém, faltava ao time finalizar.

Apostando nas investidas de Bernard e Paulinho, o time mineiro passou a ser mais incisivo após os dez minutos. Assim, não demorou para marcar. Aos 16, Otávio faz boa jogada pelo meio e acionou Guilherme Arana livre na área. O lateral entrou em velocidade pela esquerda e bateu cruzado para abrir o marcador.

O Atlético não diminuiu o ritmo e chegou ao segundo aos 24, quando Guilherme Arana cruzou pela esquerda para Saravia, que apareceu na segunda trave, atrás da marcação, para marcar de cabeça.

Com mais posse de bola e agressivo, o Atlético-MG teve a chance de ir para o intervalo com um placar ainda mais elástico, se não fosse os gols perdidos por Paulinho, Bernard e Cadu.

O time mineiro não diminuiu a pressão e continuava com mais posse de bola no segundo tempo. Mantendo o ritmo, chegou ao segundo aos 17. O Atlético cobrou escanteio curto, Palácios cruzou pela direita para Saravia cabecear, a bola tocou em Falcão antes de entrar, mas o árbitro confirmou gol do lateral.

Após o gol, com a classificação encaminhada, o técnico Diego Milito tratou de poupar alguns jogadores pensando no clássico com o Cruzeiro no sábado e sacou Paulinho, Bernard e Otávio, os destaques do time nesta noite, além de Saravia.

Mesmo assim, ainda teve a chance do quarto, aos 29, mas Cadu parou na grande defesa do goleiro Matheus Albino. Até o final, o Atlético continuou soberano em campo, com o CRB pouco incomodando seu sistema defensivo. Zaracho ainda fez o quarto no final, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Atlético tem como próximo compromisso o clássico contra o Cruzeiro pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, às 21h30, no Mineirão. O CRB encara no domingo, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro, o Novorizontino, às 18h30, no estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 CRB

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens); Otávio (Vargas), Alan Franco e Gustavo Scarpa (Palacios); Bernard (Zaracho); Paulinho (Igor Gomes) e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

CRB – Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Wanderson, Saimon e Ryan; Falcão (Lucas Kallyel), João Pedro, Rômulo (Chay) e Gegê; Léo Pereira (Mike) e Anselmo Ramon (João Neto). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Guilherme Arana, aos 16, Saravia, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 17 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Milito (Atlético-MG); Matheus Albino e Fábio Henrique (CRB).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 1.782.541,66

PÚBLICO – 34.711 pagantes.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).