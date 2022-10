Edwards brilha, Timberwolves vence e Lakers chega à 5ª derrota em cinco jogos

O Los Angeles Lakers segue decepcionando seus torcedores na NBA. Nesta sexta-feira, o time de LeBron James chegou à quinta derrota em cinco jogos ao ser derrotado pelo Minnesota Timberwolves pelo placar de 111 a 102 em Mineápolis.

No jogo, o brilho ficou por conta de Anthony Edwards. Destaque dos Timberwolves, ele foi o maior pontuador do duelo com 29 pontos. A equipe alcançou a quarta vitória em seis duelos até aqui.

Pelo lado do Lakers a falta de vitórias aumenta o clima de tensão. Além de preocupar a torcida em relação ao restante do campeonato, esta série de derrotas iguala o mau início da temporada 2014-2015, quando a equipe de Los Angeles também perdeu os seus cinco primeiro confrontos.

O revés diante dos Wolves também registra uma marca negativa para LeBron James. O jogador, que fez 28 pontos, pegou sete rebotes, e deu ainda cinco assistências na partida amargou a quinta derrota nos primeiros cinco jogos da competição pela segunda vez na carreira. Apesar da derrota, o ala obteve uma marca importante: completou seu 1.135º jogo com pelo menos 20 pontos assinalados e deixou para trás Karl Malone.

A partida foi marcada pelo equilíbrio no placar. Os Lakers chegaram a diminuir a diferença e ficar a três pontos de empatar o confronto. O Timberwolves, no enanto, soube reagir e se manteve no comando do marcador.

Russel Westbrook, que iniciou a partida no banco de reservas, até teve uma boa atuação. Fez 18 pontos, conseguiu oito rebotes e deu três assistências. No entanto, não conseguiu impedir uma nova derrota da sua equipe. Na partida, o Lakers não contou com Anthony Davis, que desfalcou o time por conta de um desconforto nas costas.

O próximo duelo do Los Angeles Lakers pela competição acontece neste domingo diante do Denver Nuggets. Já o Minnesota Timberwolves, no mesmo dia, terá pela frente o San Antonio Spurs.

Quem vive uma situação completamente diferente é o Milwaukee Bucks que marcou a sua quarta vitória em quatro jogos derrotando o New York Knicks por 119 a 108. Com 30 pontos, 14 rebotes e ainda nove assistências, o destaque do duelo ficou por conta de Giannis Antetokounmpo, dos Bucks.

Em um dos jogos mais disputados da rodada, o Cleveland Cavaliers superou o Boston Celtics por 132 a 123 em partida que foi definida somente na prorrogação. Donovan Mitchel e Caris Levert foram os destaques da partida que contou ainda com a entrada do brasileiro Raul Neto em quadra.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira

Milwaukee Bucks 119 a 108 New York Knicks

Portland Trail Blazers 125 x 111 Houston Rockets

Denver Nuggets 117 x 101 Utah Jazz

Phoenix Suns 124 x 111 New Orleans Pelicans

Detroit Pistons 112 x 136 Atlanta Hawks

Orlando Magic 113 x 93 Charlotte Hornets

Boston Celtics 123 x 132 Cleveland Cavaliers

Tronto Raptors 90 x 112 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 117 x 127 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 129 x 124 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos deste sábado

Sacramento Kings x Miami Heat

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Brookyn Nets x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Memphis x Grizzlies