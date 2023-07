Esporte Edina Alves lidera equipe de arbitragem só com brasileiras no 1º dia da Copa do Mundo Feminina

O duelo entre Austrália e Irlanda, da primeira rodada da Copa do Mundo feminina, será apitado por um quarteto de arbitragem brasileiro. A equipe escolhida é formada por Edina Alves (SP-Fifa) como árbitra de campo, auxiliada por Neuza Back (SP-Fifa) e Leila Cruz (GO-Fifa). Já o VAR ficará a cargo de Daiane Muniz (SP-Fifa).

A partida começa às 7 horas de Brasília, na quinta-feira, e será o segundo confronto do primeiro dia da competição. A Austrália é anfitriã do torneio junto da Nova Zelândia, que fará o jogo de abertura diante da Noruega, às 4 horas. Para Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, a escalação das brasileiras é uma prova da evolução da arbitragem nacional.

“A escalação do quarteto feminino comprova o desenvolvimento da arbitragem brasileira. A Fifa demonstra a credibilidade no nosso trabalho ao fazer essa designação. também nos norteia sobre o nosso conceito na arbitragem mundial. Torcemos para que eles tenham um ótimo desempenho nesta partida e em toda a competição”, disse Seneme.

A Copa do Mundo terá apenas mulheres trabalhando em campo nas equipes de arbitragem. São 33 árbitras e 55 auxiliares, e os únicos profissionais homens presentes trabalharão exclusivamente no VAR. Além disso, será a primeira vez que o Mundial terá mulheres atuando na arbitragem de vídeo.

A seleção brasileira estreia apenas na segunda-feira, quando enfrenta o Panamá, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália, às 8 horas. Integrante do grupo F, a equipe comandada pela treinadora Pia Sundhage também terá duelos com França e Jamaica.