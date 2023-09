Ederson marca, Atalanta vence e é vice-líder do Italiano; Lazio derrota o Napoli

A Atalanta ganhou seis posições na tabela de classificação e pulou para a vice-liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Monza por 3 a 0, com direito a gol do brasileiro Ederson, neste sábado. Ainda pela terceira rodada, o atual campeão Napoli conheceu a sua primeira derrota ao ser surpreendido pela Lazio, no estádio Diego Armando Maradona, por 2 a 1.

No estádio Atleti Azzurri d’Italia, a Atalanta encaminhou a vitória logo no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Ederson, ex-jogador de Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, recebeu dentro da área e mandou para o fundo das redes. Aos 42, Scamacca ampliou com uma cabeçada à queima-roupa do goleiro.

O próprio Scamacca fez o terceiro na etapa final e sacramentou a vitória do Atalanta, que pulou para o segundo lugar, com seis pontos, atrás apenas do Milan, com nove e 100% de aproveitamento. O Monza é o 14º colocado da tabela, com três.

Já no estádio Diego Maradona, a Lazio surpreendeu o Napoli por 2 a 1. Com assistência do ex-jogador do Santos Felipe Anderson, Luis Alberto abriu o marcador. O atual campeão empatou com Zielinski, mas Kamada, em novo passe do brasileiro, confirmou a vitória. A equipe visitante ainda teve dois gols anulados.

A derrota deixou o Napoli em quarto lugar, com seis pontos, mesma pontuação da Internazionale. A Lazio, por sua vez, conheceu a primeira vitória no campeonato e chegou ao 11º lugar, com três pontos.

Ainda neste sábado, o Bologna (9º) venceu o Cagliari (18º) por 2 a 1, enquanto o Udinese (16º) ficou no empate sem gols com o Frosinone (10º).