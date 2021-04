Durant brilha em retorno e Brooklyn Nets vence Phoenix Suns na NBA

Kevin Durant viveu uma noite especial neste domingo. Voltando de lesão, ele deixou a quadra com uma grande atuação, uma vitória do Brooklyn Nets e uma estatueta do Oscar. Com a bola na mão, ajudou os Nets e a vencerem o Phoenix Suns por 128 a 119, em Nova York. E, do outro lado dos Estados Unidos, seu nome foi premiado na cerimônia do Oscar.

Pouco depois de entrar em quadra, Durant viu o filme “Two Distant Strangers”, produzido por ele e por Mike Conley, do Utah Jazz, vencerem a premiação na categoria melhor curta-metragem. Há três anos, Kobe Bryant também levara o prêmio com curta de animação “Dear Basketball”. A obra foi produzida e também narrada pelo astro falecido no ano passado.

Motivado pela conquista, Durant fez bonito naquilo que é sua especialidade: jogar basquete. Após desfalcar os Nets por três jogos por lesão na coxa, ele voltou com tudo. Mesmo começando no banco de reservas, anotou 33 pontos em 28 minutos. E ajudou Kyrie Irving a comandar a vitória, com o “double-double” de 34 pontos e 12 assistências.

Do outro lado, os Suns tiveram o destaque de Devin Booker, com seus 36 pontos, DeAndre Ayton, com 20 pontos e 13 rebotes, e Torrey Craig, responsável por outros 20 pontos. O duelo foi equilibrado, com 12 alternâncias de liderança no placar. E pode ter sido uma prévia da final da NBA.

Isso porque os Nets lideram a Conferência Leste, com 41 vitórias e 20 derrotas, enquanto os Suns brigam pela primeira posição do Oeste. Estão em segundo lugar, atrás somente do Utah Jazz, com 42 triunfos e 18 derrotas.

Fora da briga pelo título, mas disputando o prêmio de MVP da temporada, Stephen Curry segue em grande ritmo com a camisa do Golden State Warriors. Na noite de domingo, liderou o time de São Francisco na vitória sobre o Sacramento Kings por 117 a 113, em casa. Curry foi decisivo na partida decidida somente nos segundos finais.

Ele foi o cestinha do confronto, com 37 pontos, sendo 21 em cestas de três pontos. E contou com o apoio de Draymond Green, que obteve um “triple-double” de 13 pontos, 14 rebotes e 13 assistências. Os Warriors, dominantes na década passada, ocupam o décimo lugar da Conferência Oeste, com 31 vitórias e 30 derrotas. Os Kings estão em 12º, com 24/36.

Em outro bom jogo da rodada, o Milwaukee Bucks tropeçou novamente, desta vez contra o Atlanta Hawks por 111 a 104, fora de casa. Giannis Antetokounmpo se destacou, com 31 pontos e 14 rebotes, e Khris Middleton contribuiu com 23 pontos e 6 rebotes. Mas a dupla foi ofuscada por Bogdan Bogdanovic (32 pontos) e Lou Williams (15 pontos e seis assistências), pelo time de Atlanta.

Os Bucks ocupam o terceiro lugar do Leste, com 37 triunfos e 23 derrotas. Os Hawks figuram no quinto posto, com 34 vitórias e 27 revezes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Charlotte Hornets 125 x 104 Boston Celtics

Brooklyn Nets 128 x 119 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 113 x 120 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 119 x 110 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 111 x 104 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 112 x 131 Indiana Pacers

Golden State Warriors 117 x 113 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Washington Wizards x San Antonio Spurs

New York Knicks x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Dallas Mavericks