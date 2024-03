Duplas de Bia Haddad e Stefani vão às quartas em Indian Wells; parceria de Melo cai

O tênis brasileiro somou, nesta segunda-feira, duas vitórias e uma derrota na chave de duplas do torneio de Indian Wells. Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram seus jogos, enquanto Marcelo Melo acabou eliminado no piso duro norte-americano.

Ao lado da norte-americano Taylor Townsend, Beatriz Haddad precisou suar muito para eliminar as japonesas Makoto Ninomyia e Eri Hozumi, por 2 sets 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 10/7.

Já Luisa Stefani, com parceria da holandesa Deni Schuurs, somou mais uma vitória, ao bater a chinesa Guo Hanyu e a norueguesa Ulrikke Pia Eiker por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Marcelo Melo entrou em quadra ao lado do alemão Alexander Zverev para desafiar um velho conhecido: Ivan Dodig, com quem já formou parceria. O croata joga com o americano Austin Krajicek em Indian Wells e formam a dupla cabeça de chave 2.

E o favoritismo pesou na disputa, com Dodig e Krajicek abrindo logo 6 a 3 no primeiro set. Melo e Zverev até tentaram reagir no set seguinte, mas uma quebra de serviço acabou custando caro. Croata a americano aproveitaram o serviço com 5 a 4 e garantiram vaga nas quartas de final.

“Hoje não deu para nós aqui. Eles jogaram melhor. Tivemos algumas poucas chances para tentar voltar no jogo, uma hora até para passar na frente no segundo set. Mas, é um time que vem jogando muito bem e temos de estar muito afinados no dia e eles estavam mais que a gente”, explicou Marcelo Melo.