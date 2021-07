Duplas brasileiras do vôlei de praia vencem e avançam às oitavas na Olimpíada

Após uma segunda rodada da fase de grupos com mais derrotas do que vitórias, o vôlei de praia do Brasil começou muito bem a terceira e última rodada. Duas duplas que haviam perdido, Agatha/Duda e Alison/Álvaro Filho venceram seus jogos nesta quinta-feira e conseguiram a classificação direta às oitavas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Primeira dupla a entrar em quadra no Shiokaze Park, palco da modalidade na Olimpíada, Agatha/Duda entraram pressionadas e precisando de uma vitória. E ela veio diante das canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/18.

Com o resultado, a parceria brasileira terminou o Grupo ? Com duas vitórias e uma derrota e avançou para a fase de oitavas de final. As adversárias ainda serão definidas com os jogos desta sexta-feira, pois haverá uma repescagem com as quatro das seis terceiras colocadas de cada chave.

Agatha/Duda começou os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 com vitória fácil sobre as argentinas Gallay e Pereira por 2 sets a 0. Só que, na segunda rodada, veio uma derrota também por 2 a 0 para as chinesas Wang e Xia.

MASCULINO – Cotados ao pódio olímpico em Tóquio, Alison e Álvaro Filho espantaram a zebra e avançaram direto às oitavas de final do torneio masculino do vôlei de praia. Nesta quinta-feira, eles bateram os holandeses Robert Meeuwsen e Alexander Brouwer por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/19, e passaram para o mata-mata.

Os dois haviam estreado com vitória por 2 sets a 0 sobre os argentinos Azaad e Capogrosso, mas perderam o duelo seguinte para os americanos Lucena e Daulhausser por 2 a 1.

Assim como no feminino, os adversários dos brasileiros nas oitavas de final serão definido depois das partidas desta sexta-feira.