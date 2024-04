Esporte Duplantis salta 6,24m e bate recorde mundial do salto com vara pela 8ª vez

O sueco Armand Duplantis melhorou em um centímetro seu recorde mundial no salto com vara: 6,24 metros. A marca foi obtida neste sábado na etapa de abertura da Liga Diamante, em Xiamen, na China.

Aos 24 anos, o campeão olímpico e mundial passou por cima do sarrafo em sua primeira tentativa. Seu antigo recorde havia sido obtido em setembro de 2023, em Eugene, nos Estados Unidos. “Esta é a minha primeira vez na China e é emocionante começar a minha temporada (outdoor) assim”, afirmou Duplantis, que manteve o título mundial indoor em Glasgow no mês passado com 6,10 metros.

Duplantis iniciou a competição chinesa com 5,62 metros e depois passou por 5,82 metros antes de subir o sarrafo para 6,24 metros. Foi apenas a segunda vez na carreira que ele iniciou sua temporada ao ar livre com um salto acima de seis metros. Na etapa de Doha da Liga Diamante de 2022, ele conseguiu 6,02 metros.

Sam Kendricks, dos Estados Unidos, também saltou 5,82 metros e partiu para tentar 6 metros, mas falhou em suas três tentativas nesta marca. Kendricks foi duas vezes campeão mundial. Na terceira colocação ficou Huang Bokai com 5,72 metros.