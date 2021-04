Dupla brilha e Nuggets derrotam 76ers na rodada da NBA; Magic surpreende Clippers

Vice-campeão da Conferência Oeste no ano passado, o Denver Nuggets segue crescendo no momento certo na atual temporada da NBA. Em boa fase, o time do Colorado fez um primeiro quarto brilhante (44 a 22), e guiado pela dupla Jamal Murray e Michael Porter Jr., derrotou o Philadelphia 76ers por 104 a 95, na rodada de terça-feira, no ginásio Pepsi Center, em Denver.

Com o ótimo resultado atuando em casa, os Nuggets conseguiram o seu terceiro triunfo seguido, chegaram a uma campanha de 29 vitórias e 18 derrotas e permanecem na quinta colocação do Oeste. Grandes destaques do jogo, Murray (30 pontos, seis rebotes, quatro assistências e três roubos de bola) e Porter Jr. (27 pontos e 12 rebotes) somaram mais da metade dos pontos do time.

Além deles, menção honrosa para a atuação do pivô sérvio Nikola Jokic com mais um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) na carreira. Desta vez com 21 pontos, 10 rebotes e cinco assistências.

Do outro lado, os 76ers, líderes da Conferência Leste, vivem um pequeno momento de instabilidade na liga. Perderam a segunda partida consecutiva, mas seguem com um retrospecto espetacular de 32 vitórias e 15 derrotas. Sem grandes destaques, os principais cestinhas foram o reserva Tyrese Maxey (13 pontos), Tobias Harris (12 pontos) e Ben Simmons (11 pontos). Mais uma vez, o pivô camaronês Joel Embiid foi desfalque por ainda estar lesionado.

Na Califórnia, uma surpresa. O Orlando Magic (16-31) venceu o Los Angeles Clippers (32-17) por 103 a 96, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, após reverter uma desvantagem de 16 pontos com grande atuação no segundo tempo. Essa foi a primeira vitória do time da Flórida após a troca de Nikola Vucevic, principal referência da equipe nos últimos anos.

Os principais destaques do Magic foram Chuma Okeke (18 pontos e três roubos de bola), Terrence Ross (15 pontos) e Michael Carter-Williams (oito pontos, sete rebotes, nove assistências, três roubos de bola e dois tocos).

Já os Clippers novamente não contaram com Paul George devido a uma lesão no pé e tiveram como principais destaques Kawhi Leonard (28 pontos), Ivica Zubac (14 pontos e 13 rebotes) e Luke Kennard (17 pontos).

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards 104 x 114 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 104 x 95 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 117 x 110 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 96 x 103 Orlando Magic

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Miami Heat

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Chicago Bulls