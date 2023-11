Duílio recebe Augusto Melo para início da ‘transição presidencial’ no Corinthians

Augusto Melo conheceu nesta segunda-feira as dependências da sala no Parque São Jorge onde trabalhará nos próximos três anos no Corinthians. Eleito para comandar o clube, ele foi recebido por Duílio Monteiro Alves e iniciou a “transição presidencial.” Apesar de serem opositores, o encontro foi amistoso.

Desde sábado, quando superou André Luiz Oliveira nas urnas, Augusto Melo vem repetindo, à exaustão, que não vai “abrir mão de montar um time para ganhar tudo.” Já fala, inclusive, em reunião com o técnico Mano Menezes para iniciar o planejamento para 2024. Quer, antes, avaliar as contas do clube e os contratos com o atual elenco, ao qual promete “grande reformulação”.

“Em reunião, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo deram os primeiros passos para definir próximos encontros entre lideranças e equipes. Nesta segunda-feira o atual presidente recebeu no Parque São Jorge o futuro presidente para o próximo triênio, Augusto Melo, eleito no sábado”, revelou o Corinthians.

“O encontro, bastante cordial e em prol do bem do Corinthians, faz parte do início do processo de transição entre a gestão que se encerra em 1º de janeiro de 2024, e a próxima, que se inicia oficialmente em 2 de janeiro de 2024, no primeiro dia útil do ano, data de posse do novo mandatário”, continuou.

De acordo com o clube, a conversa foi muito produtiva e satisfatória e novos encontros devem acontecer em breve, não apenas entre os presidentes, mas também entre os demais departamentos do Corinthians, com profissionais indicados pelo novo presidente.

Depois de anunciar o ex-zagueiro Chicão como coordenador de futebol de base, a ideia é fechar logo com um novo executivo de futebol para o profissional. Este nome será o responsável por orquestrar a reformulação do grupo. Augusto Melo quer reforços e todos os setores do clube.

Além de tentar a compra em definitivo de Lucas Veríssimo, vai buscar outro zagueiro forte e ainda trará dois novos laterais, em condições de ser titulares nos dois lados 0 Hugo, do Goiás, é um nome adiantado. Fábio Santos vai aposentar e Rafael Ramos não deve permanecer, assim como Cantillo, Maycon e até mesmo Paulinho e Giuliano.

Reformular o ataque será a grande missão de Augusto Melo, que já viu Mano Menezes pedir Bernard e sonha com Gabigol, encostado no Flamengo. Mastriani, do América, também agrada. A expectativa é que o clube se livre de vez da ameaçada do rebaixamento para dar andamento nas tratativas.